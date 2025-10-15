CG News: ऊबड़-खाबड़ रास्ते और नदियों से पार, चारपाई पर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला

चारपाई पर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला (Photo source- Patrika)
CG News: डिजिटल इंडिया के दौर में जब शहरों में अस्पतालों तक एंबुलेंस मिनटों में पहुंचती है, तो वहीं सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक अंतर्गत दंतेशपुरम गांव, आज भी सड़क और स्वास्थ्य सुविधा से कोसों दूर है। यही वजह रही कि सात माह की गर्भवती महिला माड़वी सोमड़ी को चारपाई पर लिटाकर ग्रामीणों ने 10 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया।
ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते, फिसलन भरी मिट्टी, बीच रास्ते में छोटी नदियाँ और पत्थरों से भरे जंगल सब पार करते हुए ग्रामीण चार घंटे तक महिला को कंधे पर ढोते रहे। आखिरकार उसे एलाड़मड़गु पहुंचाया गया, जहाँ से बाइक एंबुलेंस के जरिये भेजी स्वास्थ्य केंद्र तक लाया गया। स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने तुरंत कोंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया। फिलहाल महिला का इलाज जारी है।
दंतेशपुरम से एलाड़मड़गु तक सड़क का नामोनिशान नहीं है। बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं। गांव में न तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, न सब-हेल्थ सेंटर। यहां तक कि मितानिन तक नहीं पहुंचती। मामूली बुखार हो या चोट, ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गंभीर मरीजों की तो किस्मत पर ही सब कुछ छोड़ना पड़ता है।
सामान्य बीमारी के इलाज के लिए भी कई मिलों का सफर तय करना पड़ता है। दंतेशपुरम से भी की दूरी 20 किमी है। आस पास ने स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गर्भवती महिला का पति माड़वी नासा ने बताया कि पत्नी को हतेभर से दर्द हो रहा था, पर बारिश और रास्ते की हालत ने हमें रोक दिया। गांव पहाड़ी पर है, सड़क नहीं है, नदी-नाले उफान पर हैं। एंबुलेंस बुलाने के लिए भी पहले पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है ताकि मोबाइल नेटवर्क मिले।
ग्रामीण हेमंत मरकाम का कहना है, ‘‘हर चुनाव में नेताओं से सड़क और अस्पताल का वादा सुनते हैं। लेकिन साल दर साल हालत वही है। भेजी और आसपास के गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं की राह देख रहे हैं। नेताओं के वादे अधूरे रह जाते हैं और हमारी जिंदगी भी।
CG News: दिपेश चंद्राकर, बीएमओ कोंटा: महिला सात माह की गर्भवती है। दर्द बढ़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। सड़क न होने के कारण वे चारपाई पर 10 किमी दूर तक लाए, फिर बाइक एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। महिला की हालत अभी स्थिर है।
