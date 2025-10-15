CG News: ऊबड़-खाबड़ रास्ते और नदियों से पार, चारपाई पर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला

सामान्य बीमारी के इलाज के लिए भी कई मिलों का सफर तय करना पड़ता है। दंतेशपुरम से भी की दूरी 20 किमी है। आस पास ने स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गर्भवती महिला का पति माड़वी नासा ने बताया कि पत्नी को हतेभर से दर्द हो रहा था, पर बारिश और रास्ते की हालत ने हमें रोक दिया। गांव पहाड़ी पर है, सड़क नहीं है, नदी-नाले उफान पर हैं। एंबुलेंस बुलाने के लिए भी पहले पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है ताकि मोबाइल नेटवर्क मिले।