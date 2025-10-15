Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

CG News: ऊबड़-खाबड़ रास्ते और नदियों से पार, चारपाई पर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला

CG News: सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में स्थित दंतेशपुरम गांव आज भी सड़क और स्वास्थ्य सुविधा से दूर है। सात माह की गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने चारपाई पर लिटाकर 10 किलोमीटर पैदल अस्पताल पहुंचाया।

2 min read

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 15, 2025

चारपाई पर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला (Photo source- Patrika)

चारपाई पर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला (Photo source- Patrika)

CG News: डिजिटल इंडिया के दौर में जब शहरों में अस्पतालों तक एंबुलेंस मिनटों में पहुंचती है, तो वहीं सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक अंतर्गत दंतेशपुरम गांव, आज भी सड़क और स्वास्थ्य सुविधा से कोसों दूर है। यही वजह रही कि सात माह की गर्भवती महिला माड़वी सोमड़ी को चारपाई पर लिटाकर ग्रामीणों ने 10 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया।

ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते, फिसलन भरी मिट्टी, बीच रास्ते में छोटी नदियाँ और पत्थरों से भरे जंगल सब पार करते हुए ग्रामीण चार घंटे तक महिला को कंधे पर ढोते रहे। आखिरकार उसे एलाड़मड़गु पहुंचाया गया, जहाँ से बाइक एंबुलेंस के जरिये भेजी स्वास्थ्य केंद्र तक लाया गया। स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने तुरंत कोंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया। फिलहाल महिला का इलाज जारी है।

CG News: सड़क नहीं, स्वास्थ्य केंद्र भी नदारद

दंतेशपुरम से एलाड़मड़गु तक सड़क का नामोनिशान नहीं है। बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं। गांव में न तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, न सब-हेल्थ सेंटर। यहां तक कि मितानिन तक नहीं पहुंचती। मामूली बुखार हो या चोट, ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गंभीर मरीजों की तो किस्मत पर ही सब कुछ छोड़ना पड़ता है।

सामान्य बीमारी के इलाज के लिए भी कई मिलों का सफर तय करना पड़ता है। दंतेशपुरम से भी की दूरी 20 किमी है। आस पास ने स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गर्भवती महिला का पति माड़वी नासा ने बताया कि पत्नी को हतेभर से दर्द हो रहा था, पर बारिश और रास्ते की हालत ने हमें रोक दिया। गांव पहाड़ी पर है, सड़क नहीं है, नदी-नाले उफान पर हैं। एंबुलेंस बुलाने के लिए भी पहले पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है ताकि मोबाइल नेटवर्क मिले।

चुनावी वादे बन गए मजाक

ग्रामीण हेमंत मरकाम का कहना है, ‘‘हर चुनाव में नेताओं से सड़क और अस्पताल का वादा सुनते हैं। लेकिन साल दर साल हालत वही है। भेजी और आसपास के गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं की राह देख रहे हैं। नेताओं के वादे अधूरे रह जाते हैं और हमारी जिंदगी भी।

महिला की हालत अभी स्थिर

CG News: दिपेश चंद्राकर, बीएमओ कोंटा: महिला सात माह की गर्भवती है। दर्द बढ़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। सड़क न होने के कारण वे चारपाई पर 10 किमी दूर तक लाए, फिर बाइक एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। महिला की हालत अभी स्थिर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 02:38 pm

Published on:

15 Oct 2025 02:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CG News: ऊबड़-खाबड़ रास्ते और नदियों से पार, चारपाई पर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxalite surrender: नक्सली संगठन में मचा हड़कंप! 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 50 लाख के इनामी भी शामिल

27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (Photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: नक्सल प्रभावित वंजलवाही में नया पुलिस कैंप स्थापित, सुरक्षा और विकास की खुली नई राह

नया पुलिस कैंप स्थापित (Photo source- Patrika)
सुकमा

प्राकृतिक आपदा राहत में भ्रष्टाचार! तहसीलदार-थाना प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप, आदिवासी समाज ने किया आंदोलन का ऐलान

प्राकृतिक आपदा राहत में भ्रष्टाचार (Photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: प्रदेश के पहले नक्सल मुक्त गांव के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा, ग्रामीणों में खुशी की लहर!

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा (Photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: नेत्रहीन बालिका बनी ‘नक्सल गढ़ की लता मंगेशकर’, सुरों से जीत रही दिल

नक्सल गढ़ की लता मंगेशकर (Photo source- Patrika)
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.