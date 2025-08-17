7 नक्सल प्रभावित गांवों में पहली बार फहराया गया तिरंगा, पर्व का जश्न देख भावुक हुए ग्रामीण

एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि जिले के अति नक्सल प्रभावित इन इलाकों में ‘‘कैंप खुलने के बाद नियद-नेल्लानार योजना के तहत सड़कों, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं यहां तेजी से पहुंचाई जा रही हैं। ग्रामीण और सुरक्षा बलों के बीच आपसी भरोसा कायम हुआ है। यह नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।