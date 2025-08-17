Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुकमा

7 नक्सल प्रभावित गांवों में पहली बार फहराया गया तिरंगा, पर्व का जश्न देख भावुक हुए ग्रामीण

CG News: ग्रामीण और सुरक्षा बलों के बीच आपसी भरोसा कायम हुआ है। यह नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

सुकमा

Laxmi Vishwakarma

Aug 17, 2025

आजादी का पर्व: पर्व का जश्न देख भावुक हुए ग्रामीण (Photo source- Patrika)
आजादी का पर्व: पर्व का जश्न देख भावुक हुए ग्रामीण (Photo source- Patrika)

CG News: सुकमा जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाकों में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज पूरे गौरव और शान के साथ फहराया गया। वर्षों से नक्सलियों के फरमान के चलते जहां ध्वजारोहण करना संभव नहीं था, वहां सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित होने के बाद स्वतंत्रता दिवस का पर्व अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाया गया।

CG News: नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर

जिले के रायगुड़ेम, तूमालपाड़, गोलागुड़ा, गोंमगुड़ा, मेट्टागुड़ा, उसकावाया और नुलकातोंग इन 7 गांवों में पहली बार 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी ग्रामीण भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर तिरंगे को सलामी दी और आज़ादी के जश्न में शामिल हुए।

ये भी पढ़ें

79th Independence Day: जामा मस्जिद ग्राउंड में मुस्लिम समाज ने फहराया तिरंगा
जगदलपुर
जामा मस्जिद ग्राउंड में फहराया तिरंगा (Photo source- Patrika)

बीते वर्षों तक इन इलाकों में नक्सलियों का दबदबा इतना था कि ग्रामीण चाहकर भी तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। लेकिन लगातार सुरक्षा बलों के कैंप खुलने और उनकी मौजूदगी से अब हालात बदल गए हैं। भय का वातावरण खत्म हो चुका है और ग्रामीण सुरक्षा बलों के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास की ओर बढ़ रहे हैं।

एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि जिले के अति नक्सल प्रभावित इन इलाकों में ‘‘कैंप खुलने के बाद नियद-नेल्लानार योजना के तहत सड़कों, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं यहां तेजी से पहुंचाई जा रही हैं। ग्रामीण और सुरक्षा बलों के बीच आपसी भरोसा कायम हुआ है। यह नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

यह इलाका बदल रहा है...

CG News: किरण चव्हाण, एसपी: ‘‘इन कोर नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले फोर्स का पहुंचना भी असंभव था, लेकिन अब सुरक्षा कैंप स्थापित होने से यह इलाका बदल रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर इन गांवों में पहली बार ध्वजारोहण हुआ, जो क्षेत्र में शांति और विश्वास की नई शुरुआत है।

ये भी पढ़ें

CG News: पहले स्वतंत्रता दिवस पर सफेद टोपी, खादी का कुर्ता का पहनकर ही फहराते थे तिरंगा
कवर्धा
CG News: पहले स्वतंत्रता दिवस पर सफेद टोपी, खादी का कुर्ता का पहनकर ही फहराते थे तिरंगा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2025 12:26 pm

Published on:

17 Aug 2025 12:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / 7 नक्सल प्रभावित गांवों में पहली बार फहराया गया तिरंगा, पर्व का जश्न देख भावुक हुए ग्रामीण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.