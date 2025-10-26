कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर लगाया शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो…

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश्वरी बघेल ने प्रेस वार्ता में कहा कि अवैध शराब की वजह से घर-परिवार और समाज दोनों प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन्हें नशे की ओर धकेला जा रहा है। ‘‘यह स्थिति चिंता का विषय है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि शराब माफिया पुलिस चौकियों और नाकों के बावजूद आसानी से गांव-गांव तक शराब पहुंचा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर घर-परिवार और समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं।