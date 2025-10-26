कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर लगाया शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो…

अवैध शराब के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल (Photo source- Patrika)
Illegal Liquor: सुकमा जिले में लगातार बढ़ती अवैध शराब बिक्री को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिले के अंदरूनी इलाकों में भी अवैध शराब का कारोबार बढ़ रहा है और इसे स्थानीय भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इसके कारण युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश्वरी बघेल ने प्रेस वार्ता में कहा कि अवैध शराब की वजह से घर-परिवार और समाज दोनों प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन्हें नशे की ओर धकेला जा रहा है। ‘‘यह स्थिति चिंता का विषय है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि शराब माफिया पुलिस चौकियों और नाकों के बावजूद आसानी से गांव-गांव तक शराब पहुंचा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर घर-परिवार और समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं।
कांग्रेसी नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन शुरू करेगी।
Illegal Liquor: नेताओं ने कहा कि नशे की वजह से घरों में कलह बढ़ रही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है और अपराधों में भी वृद्धि देखी जा रही है। ग्रामीणों में शासन-प्रशासन के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ रही है। पत्रवार्ता के दौरान शेख सज्जार, धमेंद्र सिंह भदौरिया, लक्ष्मण मंडावी, आयशा हुसैन, मुकेश कश्यप सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे।
