Mental Health Policy: विद्यार्थियों के दिमागी तनाव पर नजर रखेगा शिक्षा विभाग, नए दिशा-निर्देश जारी, जानें…

Mental Health Policy: विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव और आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं और इनका उद्देश्य छात्रों के लिए एक सुरक्षित, सहयोगी और सकारात्मक वातावरण तैयार करना है।