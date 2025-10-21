1 लाख इनामी नक्सली की गिरफ्तारी से नक्सली नेटवर्क को लगा बड़ा झटका, भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार नक्सली मुचाकी मंगा पिता मुचाकी बुधरा (24 वर्ष), निवासी किन्द्रेलपाड़, थाना भेज्जी का रहने वाला है। वह पिछले पांच वर्षों से कोन्टा एरिया कमेटी के एलओएस सदस्य के रूप में सक्रिय था। 16 अक्टूबर को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली कि नवीन कैप उसकावाया और नुलकातोंग के बीच नक्सलियों की एक टीम पुलिस पार्टी के मार्ग पर आईईडी लगाने की तैयारी कर रही है। इस पर जिला पुलिस बल व 218वीं बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में घेराबंदी कर मुचाकी मंगा को गिरफ्तार कर लिया।