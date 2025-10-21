1 लाख इनामी नक्सली की गिरफ्तारी से नक्सली नेटवर्क को लगा बड़ा झटका, भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद

नक्सली (File Photo Patrika)
Naxalite Arrested: सुकमा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोन्टा थाना क्षेत्र से 01 लाख रुपये का इनामी नक्सली मुचाकी मंगा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। नक्सली की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल में छिपाकर रखे भारी मात्रा में विस्फोटक व आईईडी सामग्री बरामद की है।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार नक्सली मुचाकी मंगा पिता मुचाकी बुधरा (24 वर्ष), निवासी किन्द्रेलपाड़, थाना भेज्जी का रहने वाला है। वह पिछले पांच वर्षों से कोन्टा एरिया कमेटी के एलओएस सदस्य के रूप में सक्रिय था। 16 अक्टूबर को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली कि नवीन कैप उसकावाया और नुलकातोंग के बीच नक्सलियों की एक टीम पुलिस पार्टी के मार्ग पर आईईडी लगाने की तैयारी कर रही है। इस पर जिला पुलिस बल व 218वीं बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में घेराबंदी कर मुचाकी मंगा को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में नक्सली ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों वेट्टी मंगडू (एरिया कमेटी इंचार्ज), माड़वी हितेश (एरिया कमांडर) और माड़वी देवा (एसीएम) के साथ मिलकर फरवरी-मार्च 2025 में ग्राम बंडा व उसकावाया के पास सड़क पर आईईडी लगाने की घटनाओं को अंजाम दिया था। वर्ष 2024 में उसने अपने नक्सली साथियों के साथ मिलकर भंडारपदर निवासी ओयामी पांडू की हत्या भी की थी, जिसे नक्सली मुखबिरी के शक में अंजाम दिया गया था।
नक्सली की निशानदेही पर पुलिस ने ग्राम किन्द्रेलपाड़ और नुलकातोंग के बीच जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया, जिसमें जिलेटिन रॉड - 10 नग, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर - 6 नग, गनपाउडर - 1 किलो, कोर्डेक्स वायर - 1 बंडल, सेटी यूज वायर - 1 बंडल, वायरलेस चार्जर - 2 नग, बिजली वायर - 1 बंडल, धारदार चाकू - 1 नग, लाल बैनर कपड़ा व नक्सली पापलेट सहित आईईडी उपकरण। गिरतार नक्सली के खिलाफ थाना कोन्टा में दो आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
