हरित प्रदेश अभियान: आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पर्यावरण बचाने के लिए रोपे पौधे

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: इस अवसर पर एसपी किरण चव्हाण ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि जिन हाथों में कभी हथियार थे, अब वही हाथ समाज और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधे लगा रहे हैं। यह बदलाव जिले के लिए प्रेरणादायी है। पौधारोपण कार्यक्रम में एएसपी अभिषेक वर्मा, डीएसपी के.के. बाजपेई, डीएसपी मोनिका श्याम, डीएसपी शिवानंद तिवारी, रक्षक केंद्र प्रभारी और सूबेदार भी उपस्थित रहे।