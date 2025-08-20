Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुकमा

हरित प्रदेश अभियान: आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पर्यावरण बचाने के लिए रोपे पौधे

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: इस अवसर पर एसपी किरण चव्हाण ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने का प्रयास जारी है।

सुकमा

Laxmi Vishwakarma

Aug 20, 2025

आत्मसमर्पित नक्सलियों ने रोपे पौधे (Photo source- Patrika)
आत्मसमर्पित नक्सलियों ने रोपे पौधे (Photo source- Patrika)

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: सुकमा जिले के पुलिस लाइन परिसर में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने जीवन की नई शुरुआत का संदेश देते हुए पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण एवं डीएफओ अक्षय दिनकर भोंसले की उपस्थिति में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने 110 पौधे लगाए।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को समझाया कि ’’एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के तहत लगाया गया हर पौधा न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा, बल्कि यह जीवन में नई उम्मीद और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है।

आत्मसमर्पित नक्सली मुचाकी हिड़मा ने कहा कि मैंने कुछ दिनों पहले आत्मसमर्पण किया है। नक्सली संगठन में शामिल होकर वर्षों तक परिवार से दूर रहकर परेशानियां झेलनी पड़ीं, लेकिन अब सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने के बाद सुकून मिल रहा है। आज मां के नाम एक पेड़ लगाकर मैंने जिंदगी की नई शुरुआत की है।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल! नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए बन रहे हजारों घर
रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल (Photo source- DPR)

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: इस अवसर पर एसपी किरण चव्हाण ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि जिन हाथों में कभी हथियार थे, अब वही हाथ समाज और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधे लगा रहे हैं। यह बदलाव जिले के लिए प्रेरणादायी है। पौधारोपण कार्यक्रम में एएसपी अभिषेक वर्मा, डीएसपी के.के. बाजपेई, डीएसपी मोनिका श्याम, डीएसपी शिवानंद तिवारी, रक्षक केंद्र प्रभारी और सूबेदार भी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

CG News: पुनर्वास केंद्र बना बदलाव की मिसाल! आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिली नई जिंदगी की राह
बीजापुर
आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिली नई जिंदगी की राह (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 03:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / हरित प्रदेश अभियान: आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पर्यावरण बचाने के लिए रोपे पौधे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.