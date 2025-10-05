Boat Capsized in Surajpur: VIDEO: सूरजपुर के महान नदी में पलटी नाव, ग्रामीणों ने ऐसी बचाई लोगों की जान, बोले-“कब बनेगा पुल?”

पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते महान नदी उफान पर है। इसी बीच रविवार को ग्रामीणों को दो छोटी डोंगी नुमा नावों में नदी पार कराया जा रहा था। तभी तेज धारा के कारण एक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। नाव पलटते ही सवार लोग घबराकर नदी में कूद पड़े। लेकिन गनीमत रही कि दूसरी नाव में बैठे ग्रामीणों और तट पर मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए मदद के लिए नदी में छलांग लगा दी और सभी सवारों को सुरक्षित किनारे ले आए।