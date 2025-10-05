Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

Boat Capsized in Surajpur: VIDEO: सूरजपुर के महान नदी में पलटी नाव, ग्रामीणों ने ऐसी बचाई लोगों की जान, बोले-“कब बनेगा पुल?”

Boat capsized in Mahan River: महान नदी में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ग्रामीणों से भरी एक नाव अचानक तेज बहाव में पलट गई। बताया जा रहा है कि नाव में आधा दर्जन से अधिक लोग सवार थे...

2 min read

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 05, 2025

Boat Capsized in Surajpur: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। जिले की महान नदी में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ग्रामीणों से भरी एक नाव अचानक तेज बहाव में पलट गई। बताया जा रहा है कि नाव में आधा दर्जन से अधिक लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। हालांकि, ग्रामीणों की तत्परता और साहस के कारण सभी सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एक बड़ी त्रासदी होने से टल गई।

यह घटना ओड़गी ब्लॉक के मयूरधक्की और सोहार गांव के बीच की है। इस इलाके के लोग रोज़ाना अपने जरूरी कामों और खरीदारी के लिए ओड़गी मुख्यालय की ओर आते-जाते हैं। मगर, आज भी इस नदी पर कोई स्थायी पुल नहीं बना है। नतीजतन, ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है।

लोगों ने नदी में कूदकर बचाई अपनी जान

पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते महान नदी उफान पर है। इसी बीच रविवार को ग्रामीणों को दो छोटी डोंगी नुमा नावों में नदी पार कराया जा रहा था। तभी तेज धारा के कारण एक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। नाव पलटते ही सवार लोग घबराकर नदी में कूद पड़े। लेकिन गनीमत रही कि दूसरी नाव में बैठे ग्रामीणों और तट पर मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए मदद के लिए नदी में छलांग लगा दी और सभी सवारों को सुरक्षित किनारे ले आए।

Boat Capsized in Surajpur: देखें Video

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई। इस पूरे वाकये ने एक बार फिर इलाके में बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर कर दिया है।

प्रशासन की खुली पोल

ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के हर मौसम में उन्हें इसी तरह की खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई बार छोटे हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और प्रशासन सिर्फ दावे करते हैं कि गांवों में बेहतर सड़क और पुलिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है।

Boat Capsized in Surajpur: ग्रामीणों ने की ये मांग

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द महान नदी (Boat Capsized in Surajpur )पर एक स्थायी पुल बनाया जाए, ताकि ग्रामीणों की जान जोखिम में न पड़े और आवागमन सुचारू रूप से हो सके। यह घटना एक बार फिर से इस बात की याद दिलाती है कि गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी आज भी लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बनी हुई है।

Published on:

05 Oct 2025 03:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Boat Capsized in Surajpur: VIDEO: सूरजपुर के महान नदी में पलटी नाव, ग्रामीणों ने ऐसी बचाई लोगों की जान, बोले-"कब बनेगा पुल?"

