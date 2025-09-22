CM हेल्पलाइन में नहीं कटवाई शिकायत, तो कर्मचारियों ने मोहल्ले में फैला दिया कचरा, वीडियो वायरल

Cleaning Staff Spread Garbage: सीएम हेल्पलाइन की शिकायत (CM Helpline complaint) न कटवाने का खामियाजा न केवल शिकायकर्ता बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों को भुगतना पड़ा। यहां पर सफाई कर्मचारियों ने शिकायतकर्ता के घर के सामने पूरे मोहल्ला से एकत्रित किया गया कचरा फैला दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो कर्मचारियों ने वाहन खराब होने का बहाना बनाकर दूसरा वाहन बुलाकर उसकी टूचिंग करते हुए वीडियो बनाया और अधिकारी के पास भेज दिया। इसके बाद अब जिम्मेदार पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे है। (MP News)
रविवार को पूरा टीकमगढ़ शहर पितरों की विदाई के बाद नवरात्र की तैयारियों में जुटा था तो कहीं सेवा पखवाड़ा के तहत नगर पालिका जगह-जगह स्वच्छता अभियान चला रही थी। ऐसे में पुरानी टेहरी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक कचरा वाहन रास्ते में कचरा डालकर चला जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यहां की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते है। यहां पर कचरा डाले जाने का जो कारण बताया जाता है, वह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता दिखाई देता है। (MP News)
बताया गया है कि पुरानी टेहरी में निवास करने वाले हरिशंकर खरे ने सफाई न होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। इसके बाद नपा का सफाई अमला शिकायत कटवाने का दबाव बना रहा था। शिकायत न कटवाने पर नाराज होकर कर्मचारियों ने यहां पर कचरा डाल दिया था। यह जानकारी सामने आते ही लोगों ने इस घटना का कड़ी निंदा करते हुए व्यवस्थाओं के साथ ही सीएम हेल्पलाइन को लेकर भी सवाल खड़े किए है। लोग इसे तानाशाही पूर्ण रवैया बता रहे है। (MP News)
नपा कर्मचारियों द्वारा की गई इस हरकत को लेकर पत्रिका ने इसकी पूरी जानकारी दी। इस पर हरिशंकर खरे से तो बात नहीं हो सकी, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाले विनय खरे ने बताया कि कर्मचारी झूठ बोल रहे है। शिकायत न कटवाने के कारण ही यह सब किया गया है। गाड़ी कचरा डाल कर यहां से चली गई थी और जब मामला उछला तो वह फिर से दो वाहन लेकर आए तो एक को बांध कर ले गए। विनय का कहना है कि गली के आगे लगे सीसीटीवी में यह पूरी घटना देखी जा सकती है। (MP News)
सोशल मीडिया पर इस मामले में तूल पकड़ा तो जिम्मेदार भी हरकत में आए। इसके बाद तत्काल ही पहले तो कचरा हटवा कर पूरी सड़क साफ कराई गई वहीं इसकी जानकारी ली गई। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि कचरा ले जा रहा वाहन खराब हो गया था। ऐसे में दूसरे वाहन से टोइंग कर उसे लाया गया है। उनका कहना था कि इसमें गलती है कि वाहन खराब होने पर कचरा रास्ते में नहीं डालना था। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को लेकर उनका कहना था कि मैंने खुद शिकायत अटेंड की थी और सफाई कराई थी। इसके बाद उन्होंने कटवाने का आश्वासन दिया था। (MP News)
यदि इस प्रकार की हरकत की गई है तो यह गंभीर मामला है। इसकी पूरी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - ओमपाल सिंह भदौरिया, सीएमओ, टीकमगढ़