CM हेल्पलाइन में नहीं कटवाई शिकायत, तो कर्मचारियों ने मोहल्ले में फैला दिया कचरा, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इस मामले में तूल पकड़ा तो जिम्मेदार भी हरकत में आए। इसके बाद तत्काल ही पहले तो कचरा हटवा कर पूरी सड़क साफ कराई गई वहीं इसकी जानकारी ली गई। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि कचरा ले जा रहा वाहन खराब हो गया था। ऐसे में दूसरे वाहन से टोइंग कर उसे लाया गया है। उनका कहना था कि इसमें गलती है कि वाहन खराब होने पर कचरा रास्ते में नहीं डालना था। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को लेकर उनका कहना था कि मैंने खुद शिकायत अटेंड की थी और सफाई कराई थी। इसके बाद उन्होंने कटवाने का आश्वासन दिया था। (MP News)