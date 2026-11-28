जिले में बिजली बिलों की वसूली कंपनी के लिए चुनौती बनता जा रहा है। बीते रोज जिले के प्रवास पर आए एमडी अजय गुप्ता ने भी इस पर सख्त नाराजगी जाहिर वसूली का लक्ष्य 15 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आलम यह है कि जिले में कुछ लोगों ने तो बिजली को मुफ्त में मिलने वाली चीज समझ रखा है। कंपनी की माने तो जिले में 51700 ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने पिछले पांच सालों से बिल जमा नहीं किया है और नियमित रूप से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। गांव में कनेक्शन काटने जाने पर यह दबंगी अलग दिखाते हैं। समीक्षा में एमडी ने ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सबसे पहले वसूली करने के निर्देश दिए हैं।