‘मम्मी-पापा से ‘वोट’ डलवा लिया है, अब ‘रोड’ भी बनवा दो…’

MP News: मध्यप्रदेश में बारिश के दिनों में शहरों की हालत तो खराब हो ही जाती है, गांवों की हालत तो बदतर हो जाती है। ऐसे में लोग अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से विनती करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। ग्राम चिरपुरा से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक वीडियो में स्कूल की कुछ बच्चियां हाथ जोड़कर अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक और मंत्री से गुहार लगाती दिख रही हैं कि आप लोगों ने वादे करके उनके मम्मी-पापा से वोट तो डलवा लिया है, कृपया अब सड़क भी डलवा दें। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
इस बार हुई अत्याधिक बारिश के कारण यह पूरी सड़क कीचड़ के साथ ही पानी से भरी हुई है। ग्रामीण कई बार पंचायत विभाग के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर चुके है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में परेशान बेटियों ने यह प्रयास किया है। वीडियो में बच्चियां बता रही है कि इसी सड़क से उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। बाजार जाने के लिए भी यही सड़क है। अब इसमें कीचड़ और पानी भरा है। आप ही बताएं कि हम कैसे जाए।
दिलचस्प है कि हाल ही में चिरपुरा पंचायत को जिले की श्रेष्ठ पंचायत के लिए सम्मानित किया गया है। ऐसे में श्रेष्ठ पंचायतों के चयन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे है। लोगों का कहना है कि जब पंचायत में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है तो फिर किस आधार पर इसे श्रेष्ठता का तमगा दिया गया है।