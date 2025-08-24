‘मम्मी-पापा से ‘वोट’ डलवा लिया है, अब ‘रोड’ भी बनवा दो…’

MP News: मध्यप्रदेश में बारिश के दिनों में शहरों की हालत तो खराब हो ही जाती है, गांवों की हालत तो बदतर हो जाती है। ऐसे में लोग अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से विनती करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। ग्राम चिरपुरा से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक वीडियो में स्कूल की कुछ बच्चियां हाथ जोड़कर अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक और मंत्री से गुहार लगाती दिख रही हैं कि आप लोगों ने वादे करके उनके मम्मी-पापा से वोट तो डलवा लिया है, कृपया अब सड़क भी डलवा दें। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।