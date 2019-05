इस अभिनेत्री ने दूसरी अभिनेत्री को किया प्रपोज, कहा- अब तो सब लीगल है, चलो शादी कर लेते हैं..

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस में शामिल चार्मी कौर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। वह एक तस्वीर के कारण चर्चा का विषय बनी हुई हैं। चार्मी ने एक अन्य अभिनेत्री के साथ तस्वीर शेयर की लेकिन फोटो के साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा है, वह चर्चा में आ गया है। तस्वीर में चार्मी के साथ अभिनेत्री तृषा कृष्णन भी नजर आ रही हैं। बता दें कि तृषा आज अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ऐसे में चार्मी ने उन्हें एक खास अंदाज में बर्थडे विश करते हुए अपनी फीलिंग्स लिखी हैं। तस्वीर वह तृषा के गाल पर किस करते हुए नजर आ रही हैं।

तस्वीर के साथ अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, 'Baby I love u today n forever Am on my knees waiting for u to accept my proposal let’s get married ( now toh it’s legally allowed also।' तस्वीर में दोनों अभिनेत्रियों की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है।

बता दें कि वर्कफ्रंट की बात करें तो चार्मी का साउथ की फिल्मों में अक्सर बोल्ड अवतार देखने को मिलता है। उन्होंने तेलगु, कन्नड़, हिंदी जैसी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया हैं। इसके अलावा वह बॉलीवुड फिल्मों 'मुझसे दोस्ती करोगी', 'जिला गाजियाबाद' में काम कर चुकी हैं।