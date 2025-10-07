यौन उत्पीड़न मामले में ये फेमस एक्टर-डायरेक्टर गिरफ्तार, एक्ट्रेस का बनाया प्राइवेट वीडियो

Actor-Director Hemanth Arrested: फिल्म इंडस्ट्री से एक शर्मनाक खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु पुलिस ने एक्टर और डायरेक्टर हेमंत को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब एक रियलिटी शो विजेता और एक्ट्रेस ने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला दर्ज करवाया है। एक्ट्रेस ने यौन उत्पीड़न के साथ साथ जबरदस्ती का भी केस दर्ज किया है। शिकायत में दावा किया गया कि हेमंत ने उन्हें फिल्म में काम देने के बहाने शोषित किया था। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग कमेंट कर एक्टर- डायरेक्टर को गंदा इंसान कहने लगे।