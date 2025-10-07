Patrika LogoSwitch to English

टॉलीवुड

यौन उत्पीड़न मामले में ये फेमस एक्टर-डायरेक्टर गिरफ्तार, एक्ट्रेस का बनाया प्राइवेट वीडियो

Actor-Director Hemanth Arrested: फेमस एक्टर और डायरेक्टर हेमंत को गिरफ्तार किया गया है। उनपर यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 07, 2025

actor director hemanth arrested

फेमस एक्टर- डायरेक्टर हेमंत गिरफ्तार

Actor-Director Hemanth Arrested: फिल्म इंडस्ट्री से एक शर्मनाक खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु पुलिस ने एक्टर और डायरेक्टर हेमंत को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब एक रियलिटी शो विजेता और एक्ट्रेस ने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला दर्ज करवाया है। एक्ट्रेस ने यौन उत्पीड़न के साथ साथ जबरदस्ती का भी केस दर्ज किया है। शिकायत में दावा किया गया कि हेमंत ने उन्हें फिल्म में काम देने के बहाने शोषित किया था। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग कमेंट कर एक्टर- डायरेक्टर को गंदा इंसान कहने लगे।

एक्टर-डायरेक्टर हेमंत हुए गिरफ्तार (Actor-Director Hemanth Arrested)

पुलिस में एक्ट्रेस ने जो FIR करवाई है उसके मुताबिक, एक्ट्रेस की मुलाकात हेमंत से साल 2022 में हुई थी। हेमंत ने एक्ट्रेस को अपनी फिल्म 'रिची' की लीड हीरोइन के लिए कास्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनकी फीस 2 लाख रुपये तय हुई थी, जिसमें से 60 हजार रुपये पहली किश्त के रूप में दिए गए थे।

एक्ट्रेस ने आगे दावा करते हुए बताया, "जब फिल्म में काफी समय लगा तो मैंने हेमंत से उस बारे में पूछा और उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद हेमंत मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा और कभी वह मुझे अश्लील कपड़े पहनने के लिए बोलता तो कभी गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। जब मैंने उसकी इन घिनौनी हरकतों का विरोध किया, तो उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया और मेरी मां तक को धमकी देने लगा।"

निजी तस्वीरें और वीडियो बनाई (Actor-Director Hemanth Movie)

एक्ट्रेस ने आगे आरोप लगाते हुए कहा, "एक बार फिल्म के प्रमोशन के बहाने हेमंत मुझे मुंबई लेकर गया था। जहां एक पार्टी में उसने मुझे मॉकटेल में शराब मिलाकर पिलाई और फिर मेरी निजी तस्वीरें और वीडियो बनाई, इसका इस्तेमाल वह बाद में मुझे लगातार परेशान करने के लिए करने लगे थे।"

एक्ट्रेस का यह भी दावा है कि हेमंत ने बाकी की पेमेंट उन्हें चेक के जरिए दी थी, जो बाद में बाउंस हो गया। इससे भी गंभीर बात यह है कि एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि हेमंत ने उनकी मर्जी के बिना ही कुछ सेंसर सीन्स को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया था। पुलिस ने फिलहाल FIR दर्ज कर ली है और हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है।

Updated on:

07 Oct 2025 01:43 pm

Published on:

07 Oct 2025 01:31 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / यौन उत्पीड़न मामले में ये फेमस एक्टर-डायरेक्टर गिरफ्तार, एक्ट्रेस का बनाया प्राइवेट वीडियो

