'खामोशी' से तमन्ना भाटिया का फर्स्ट लुक आया सामने, पोस्टर के साथ ही रिलीज डेट का हुआ खुलासा

'बाहुबली' फेम साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'खामोशी' को लेकर चर्चा हैं। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं अब इसकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'खामोशी' फिल्म की रिलीज डेट को लेकर ट्वीट किया है।

Tamannaah Bhatia and Prabhu Dheva... #Khamoshi to release on 31 May 2019... Directed by Chakri Toleti... Here’s the first look poster: pic.twitter.com/PcK3UxgKss — taran adarsh (@taran_adarsh) May 6, 2019

तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म 'खामोशी' का फर्स्ट लुक पोस्ट शेयर किया है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, 'Tamannaah Bhatia and Prabhu Deva ... #Khamoshi to release on 31 May 2019... Directed by Chakri Toleti... Here’s the first look poster'

यह एक रोमांटिक कॉमेडी तेलुगू फिल्म है। वहीं ये इसी महीने यानी 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में तमन्ना के अलावा डांसर प्रभु देवा भी अहम किरदार में हैं। वहीं इसे इंडो अमरीकन चक्री टोलेटी डायरेक्टर कर रहे हैं। फिल्म में जबरदस्त टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। फिल्म में तमन्ना एक गूंगी- बहरी लड़की का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में भूमिका चावला का भी अहम रोल में होंगी।