Vijay Deverakonda Accident: विजय देवरकोंडा का हुआ एक्सीडेंट, क्षतिग्रस्त कार का वीडियो आया सामने

Vijay Deverakonda Accident: साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का एक्सीडेंट हो गया है, जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। उनके लाखों फैंस की सांसें अटक गईं। यह दुर्घटना तेलंगाना के नेशनल हाईवे-44 पर हुई, जब उनकी कार एक बोलेरो से टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस भयानक टक्कर में विजय देवरकोंडा और उनके परिवार के सदस्यों को चोट नहीं आई। सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब एक्सीडेंट के बाद कार की हालत क्या है इसका वीडियो वायरल हो रहा है।