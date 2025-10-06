Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

Vijay Deverakonda Accident: विजय देवरकोंडा का हुआ एक्सीडेंट, क्षतिग्रस्त कार का वीडियो आया सामने

Vijay Deverakonda Accident: एक्टर विजय देवरकोंडा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक्टर का एक्सीडेंट हो गया है और हादसे का वीडियो भी सामने आ गया है। जिसे देखकर लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना भयानक हुआ होगा।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 06, 2025

Vijay Deverakonda car meets accident in Telangana after rashmika mandanna engagement watch video

विजय देवरकोंडा का हुआ एक्सीडेंट

Vijay Deverakonda Accident: साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का एक्सीडेंट हो गया है, जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। उनके लाखों फैंस की सांसें अटक गईं। यह दुर्घटना तेलंगाना के नेशनल हाईवे-44 पर हुई, जब उनकी कार एक बोलेरो से टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस भयानक टक्कर में विजय देवरकोंडा और उनके परिवार के सदस्यों को चोट नहीं आई। सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब एक्सीडेंट के बाद कार की हालत क्या है इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

विजय देवरकोंडा का हुआ एक्सीडेंट (Vijay Deverakonda Accident)

फ्री प्रेस जरनल की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना जोगुलांबा गडवाल जिले के उंडावली इलाके के पास की बताई जा रही है। विजय देवरकोंडा अपने परिवार के साथ पुट्टपर्थी से लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि हाईवे पर एक बोलेरो कार ने अचानक दाईं ओर (Right Turn) मोड़ ले लिया, जिससे विजय की कार अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार को काफी नुकसान हुआ है।

एक्सीडेंट के बाद का वीडियो हुआ वायरल (Vijay Deverakonda Accident Video)

सोशल मीडिया पर विजय देवरकोंडा की क्षतिग्रस्त कार के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कार में कुछ निशान देखे जा सकते हैं। हादसे में कार के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा है। घटनास्थल की तस्वीरें बताती हैं कि हादसा कितना बड़ा हो सकता था। फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग विजय और उनके परिवार की सलामती की खबर सुनकर राहत की सांस ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

सगाई की खबरों के बीच हुई दुर्घटना (Vijay Deverakonda News)

यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरें सुर्खियों में हैं। इन खबरों के बीच जैसे ही एक्सीडेंट की खबर आई तो फैंस काफी परेशान हो गए थे।

हालांकि, अब जब एक्टर के पूरी तरह सुरक्षित होने की पुष्टि हो गई है, तो सभी भगवान का इसे आशीर्वाद कह रहे हैं। वहीं, बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली कार बिना रुके ही आगे बढ़ गई थी। हादसे के बाद एक्टर के ड्राइवर ने स्थानीय पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

रश्मिका से सगाई की खबरों के बीच विजय देवरकोंडा ने दिखाई अपनी अंगूठी! Photo देख मची खलबली
टॉलीवुड
Vijay Deverakonda first public appearance after

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

06 Oct 2025 10:18 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Vijay Deverakonda Accident: विजय देवरकोंडा का हुआ एक्सीडेंट, क्षतिग्रस्त कार का वीडियो आया सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

साउथ के थलाइवा ने 74 साल की उम्र में भी नहीं तोड़ी ये परंपरा, भक्ति में डूबे आए नजर

साउथ के थलाइवा ने 74 साल की उम्र में भी नहीं तोड़ी ये परंपरा, भक्ति में डूबे आए नजर
टॉलीवुड

रश्मिका से सगाई की खबरों के बीच विजय देवरकोंडा ने दिखाई अपनी अंगूठी! Photo देख मची खलबली

Vijay Deverakonda first public appearance after
टॉलीवुड

आखिर क्यों नेटफ्लिक्स से हटाई गईं फिल्म बाहुबली, जानें क्या है इसकी असली वजह

आखिर क्यों नेटफ्लिक्स से हटाई गईं फिल्म बाहुबली, जानें क्या है इसकी असली वजह
टॉलीवुड

2 घंटे 44 मिनट की फिल्म ने बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स, 20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता

2 घंटे 44 मिनट की फिल्म ने बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स, 20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता
टॉलीवुड

कभी की ड्राइवरी तो कभी सड़क किनारे वड़ा पाव खाकर गुजारी जिंदगी, आज ये शख्स है साउथ सिनेमा का सुपरस्टार

कभी की ड्राइवरी तो कभी सड़क किनारे वड़ा पाव खाकर गुजारी जिंदगी, और आज ये शख्स है साउथ सिनेमा का सुपरस्टार
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.