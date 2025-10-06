Vijay Deverakonda Accident: विजय देवरकोंडा का हुआ एक्सीडेंट, क्षतिग्रस्त कार का वीडियो आया सामने

विजय देवरकोंडा का हुआ एक्सीडेंट
Vijay Deverakonda Accident: साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का एक्सीडेंट हो गया है, जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। उनके लाखों फैंस की सांसें अटक गईं। यह दुर्घटना तेलंगाना के नेशनल हाईवे-44 पर हुई, जब उनकी कार एक बोलेरो से टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस भयानक टक्कर में विजय देवरकोंडा और उनके परिवार के सदस्यों को चोट नहीं आई। सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब एक्सीडेंट के बाद कार की हालत क्या है इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
फ्री प्रेस जरनल की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना जोगुलांबा गडवाल जिले के उंडावली इलाके के पास की बताई जा रही है। विजय देवरकोंडा अपने परिवार के साथ पुट्टपर्थी से लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि हाईवे पर एक बोलेरो कार ने अचानक दाईं ओर (Right Turn) मोड़ ले लिया, जिससे विजय की कार अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार को काफी नुकसान हुआ है।
सोशल मीडिया पर विजय देवरकोंडा की क्षतिग्रस्त कार के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कार में कुछ निशान देखे जा सकते हैं। हादसे में कार के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा है। घटनास्थल की तस्वीरें बताती हैं कि हादसा कितना बड़ा हो सकता था। फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग विजय और उनके परिवार की सलामती की खबर सुनकर राहत की सांस ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं।
यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरें सुर्खियों में हैं। इन खबरों के बीच जैसे ही एक्सीडेंट की खबर आई तो फैंस काफी परेशान हो गए थे।
हालांकि, अब जब एक्टर के पूरी तरह सुरक्षित होने की पुष्टि हो गई है, तो सभी भगवान का इसे आशीर्वाद कह रहे हैं। वहीं, बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली कार बिना रुके ही आगे बढ़ गई थी। हादसे के बाद एक्टर के ड्राइवर ने स्थानीय पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग