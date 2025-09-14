Tonk: आमसागर में रिसाव से रिहायशी मकानों में आईं दरारें, 2 साल बाद फिर दहशत में लोग

कस्बे में तक्षकगिरी पहाड़ी तलहटी में प्राचीन आमसागर स्थित है। जहां तलहटी में कुम्हार, ब्राह्मण समेत अन्य समुदाय के दर्जनों परिवारों के मकान स्थित है। आमसागर की पाळ की शहरी क्षेत्र से जुड़ी वर्षों पुरानी प्राचीन दीवार दो वर्ष पहले ढ़ह गई थी। बल्कि पाळ पर निर्मित सीसी रोड भी जमींदोज हो गया था। पालिका ने मिट्टी के कट्टे लगाकर उक्त कार्य की इतिश्री कर दी थी। इसी दरमियान, भारी रिसाव के बीच तलहटी के दर्जनों मकानों में दरारें आई थी। इससे लोग दहशत में थे।