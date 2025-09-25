Tonk: स्कूलों में मिड डे मील का हाल, यहां जली हुई रोटियां सहित कई खामियां मिली

सीबीईओ सुबह 7.25 बजे विद्यालय पहुंच गई। नियम के अनुसार शिक्षकों को विद्यालय समय 7.30 बजे पहुंचना था। लेकिन प्रधानाचार्य प्रेमलता सिंह सहित छह शिक्षक देरी से पहुंचे। इनमें व्याख्याता कैलाश जाट, वरिष्ठ अध्यापक गणित निर्मला मीणा, अध्यापक लेवल द्वितीय गणित विज्ञान ज्योति सामरिया, लेवल वन शिक्षक रामप्रकाश बैरवा, कम्प्यूटर अनुदेशक राजेश कुमार सैनी देरी से आए। शिक्षक गिरिराज पाटीदार मेडिकल अवकाश पर होना बताया। लेकिन न तो उसका स्वीकृत पत्र उपलब्ध था और न ही कोई आवेदन उपलब्ध था।