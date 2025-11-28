राजस्थान के इस जिले में बनी 63 नई पंचायतें, जोड़े गए गांवों में लगी आपत्तियों की झड़ी; सरकार को भेजी रिपोर्ट

नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालय संचालन को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं। इनका संचालन वहां स्थित विभिन्न राजकीय भवनों जैसे विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, पशु उपकेन्द्र, सामुदायिक केन्द्र व अन्य राजकीय भवनों में से किसी भवन को अस्थाई रूप से ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए शुरुआत में काम में लिया जाएगा। नवसृजित ग्राम पंचायत कार्यालय अधिसूचना में स्वीकृत मुख्यालय पर ही स्थापित किया जाएगा। निर्वाचन के बाद पंचायत भवन का निर्माण करना होगा। इसके साथ ही पटवार कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, उप-स्वास्लव्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, आंगनबाडी केंद्र, किसान सेवा केंद्र सहित कई कार्यालय भी स्थापित करने होंगे।