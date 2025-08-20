Patrika LogoSwitch to English

टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर छलकने की खुशी में उत्सव शुरू, इस बार जाम की समस्या से निपटने के लिए खास इंतजाम

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध के पूर्ण जलभराव होकर छलकने की खुशी में राजमहल में गांव बहार उत्सव का आयोजन बुधवार से शुरू हो गया है।

टोंक

Anil Prajapat

Aug 20, 2025

Bisalpur-dam-2
बीसलपुर बांध। फोटो: पत्रिका

Gaanv Bahaar Utsav: टोंक। बीसलपुर बांध के पूर्ण जलभराव होकर छलकने की खुशी में राजमहल में गांव बहार उत्सव का आयोजन बुधवार से शुरू हो गया है, जो गुरूवार शाम तक चलेगा। बुधवार रात को अलगोजे की धुनों पर तेजाजी की बिंदोरी निकाली जाएगी।

वहीं गुरूवार को हर घर में चूरमा बाटी बनाकर भगवान को भोग लगाया जाएगा। शाम को तेजाजी की शोभायात्रा निकाली जाएगी व मेला भरेगा। उत्सव में स्थानीय लोगों के साथ ही रिश्तेदारों व परिचितों को भी बुलाया जाएगा। इस कार्यक्रम पर करीब एक करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

इससे पहले गांव में जुटने वाली हजारों की भीड़ को लेकर मंगलवार को तेजाजी मंदिर परिसर में दूनी थाना प्रभारी हेमंत जनागल ने ग्रामीणों की बैठक ली। इस दौरान जनागल ने गांव में जुटने वाली हजारों लोगों की भीड़ को मध्य नजर रखते हुए लगते जाम की स्थिति को लेकर चौपहिया वाहनों को गांव से बाहर ही रोकने की व्यवस्था की है।

राजमहल रहेगा तीन तरफ से बंद

सरपंच किशन गोपाल सोयल ने बताया कि गत वर्ष उत्सव के दौरान लगे जाम की स्थिति इस वर्ष उत्पन्न नहीं होने को लेकर कस्बे को तीन तरफ से बेरिकेड्स लगाकर चौपहिया वाहनों की आवाजाही गांव में पूर्णतया बंद करवाई जाएगी। जिसमें देवली की वन नाका के पास, संथली की तरफ आलकेश्वर महादेव मंदिर के पास व बनास रपट की ओर बेरिकेड्स लगाकर पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। गलियों से चौपहिया वाहन प्रवेश किया तो चालान आदि की कार्रवाई की जाएगी।

