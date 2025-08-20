Bisalpur Dam: बीसलपुर छलकने की खुशी में उत्सव शुरू, इस बार जाम की समस्या से निपटने के लिए खास इंतजाम

सरपंच किशन गोपाल सोयल ने बताया कि गत वर्ष उत्सव के दौरान लगे जाम की स्थिति इस वर्ष उत्पन्न नहीं होने को लेकर कस्बे को तीन तरफ से बेरिकेड्स लगाकर चौपहिया वाहनों की आवाजाही गांव में पूर्णतया बंद करवाई जाएगी। जिसमें देवली की वन नाका के पास, संथली की तरफ आलकेश्वर महादेव मंदिर के पास व बनास रपट की ओर बेरिकेड्स लगाकर पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। गलियों से चौपहिया वाहन प्रवेश किया तो चालान आदि की कार्रवाई की जाएगी।