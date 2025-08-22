कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का वो इश्क जो कभी परवान नहीं चढ़ा, कपिल शर्मा के शो में बताया था मजेदार किस्सा

Jaswinder Bhalla: अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों हंसाने वाले जसविंदर भल्ला ने 'कैरी ऑन जट्टा', 'माहौल ठीक है', ‘गड्डी चलती है छलांगा मार के,' 'जिंद जान', 'नौकर वोहटी दा', और 'बैंड बाजे' जैसी फिल्मों में उनके शानदार अभिनय और जीवंत किरदारों ने दर्शकों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान बिखेरी। उनकी कॉमेडी इतनी अच्छी थी कि स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस ही लोगों को हंसाने के लिए काफी थी। जसविंदर पंजाबी सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे, जो पंजाबी कॉमेडी को एक अलग मुकाम पर ले गए। उनकी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, सादगी, और व्यंग्य से भरे संवाद हर उम्र के दर्शकों को गुदगुदाते थे।
कपिल शर्मा के शो पर Jaswinder Bhalla ने अपना एक किस्सा शेयर किया था। इस एपिसोड का टाइटल था 'Carry on Jatta Special' जिसमें उनके साथी कलाकार भी मौजूद थे। शो में जब कपिल शर्मा ने जसविंदर से पूछा कि आपके बारे में एक बात सुनी है कि आप अपनी फीस में कोई डिस्काउंट नहीं देते लेकिन अगर को-स्टार आपकी मनपसंद हो तो आप हैवी डिस्काउंट दे देते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि फिर तो जेब से भी दे देते हैं।
फिल्म के बारे में बात करते हुए भल्ला साहब ने बताया कि वो उपासना सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया,
"जब मैं स्ट्रगलर था तब मैं सच्चे दिल से चाहता था कि उपासना सिंह के साथ मुझे एक रोल मिल जाए, कहीं से मिल जाए, छोटा ही हो पर मिल जाए और परमात्मा की कृपा हुई कि एक सीरियल में जिसका नाम था 'कच्चा मांझा' में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसमें मैं हीरो था और वो मेरी हीरोइन। मेरी ख़ुशी का कोई ठिकाना नहीं था जिसका मैं उपासक हूं वो मेरी हीरोइन है। शूटिंग ख़तम हुई पहले दिन। होटल में ठहरे बगल वाला उनका रूम।' इसके आगे उन्होंने बताया, 10:30 बजे मैं अपने रूम में सो रहा था, अचानक सोते सोते मेरे को एक ख्याल आया कि काश उपासना जी आकर मेरा दरवाजा खड़काएं और अंदर आएं और आकर बोलें कि भल्ला जी चलो बाहर टहलने को चलते हैं…"
"मैं ये सोच ही रहा था कि सच में किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला तो सामने उपासना जी सामने खड़े हैं। उनको देख कर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे मुंह से कोई बात न निकले। अचानक ही वो बोलीं , भल्ला जी आपके पास मोबाइल फ़ोन है? मैंने कहा है, तो वो बोली मैंने मुंबई अपनी मम्मी को कॉल करनी है। मैंने फ़ोन दे दिया, 15 मिंट तक मेरे सामने बैठकर वो अपनी मम्मी से बात करती रहीं, इतनी महंगी कॉल थी मेरे उधर भी ध्यान नहीं गया। मैंने कहा करती है तो करने दो। जब बात ख़त्म हुई उन्होंने फोन मेरे को पकड़ाया, थैंक यू बोली… चली गई और आज मैं सोच रहा हूं… अगर उस दिन मैंने हिम्मत की होती, उसका हाथ पकड़ा होता, तो आज हमारा छोटा बच्चा दसवीं क्लास में होता।"
इस वाकये को सुनकर शो में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। हंसते भी क्यों नहीं, कॉमेडी का एक सरताज दूसरे सरताज के सामने जो बैठा था और एक से बढ़कर एक व्यंग हो रहे थे।
आज जसविंदर भल्ला भले ही हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, सादगी और व्यंग्य से भरे संवाद हमेशा दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरते रहेंगे।