कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का वो इश्क जो कभी परवान नहीं चढ़ा, कपिल शर्मा के शो में बताया था मजेदार किस्सा

"मैं ये सोच ही रहा था कि सच में किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला तो सामने उपासना जी सामने खड़े हैं। उनको देख कर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे मुंह से कोई बात न निकले। अचानक ही वो बोलीं , भल्ला जी आपके पास मोबाइल फ़ोन है? मैंने कहा है, तो वो बोली मैंने मुंबई अपनी मम्मी को कॉल करनी है। मैंने फ़ोन दे दिया, 15 मिंट तक मेरे सामने बैठकर वो अपनी मम्मी से बात करती रहीं, इतनी महंगी कॉल थी मेरे उधर भी ध्यान नहीं गया। मैंने कहा करती है तो करने दो। जब बात ख़त्म हुई उन्होंने फोन मेरे को पकड़ाया, थैंक यू बोली… चली गई और आज मैं सोच रहा हूं… अगर उस दिन मैंने हिम्मत की होती, उसका हाथ पकड़ा होता, तो आज हमारा छोटा बच्चा दसवीं क्लास में होता।"