इस दरिदें की हैवानियत देख भड़का स्टार्स का गुस्सा, एक ने दी मारने की धमकी तो दूसरे ने ...

सेलिब्रेटीज अक्सर अपनी मन की बातों को सोशल मीडिया पर अपने फैंस से शेयर करते हैं। सामाजिक मुद्दों पर पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने के लिए भी सेलिब्रेटीज इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स, बिल्ली को लात मारता हुआ नजर आ रहा है। शख्स की इस हैवानियत को देख लोगों ने अपना गुस्सा प्रकटा किया है। हाल में इस वीडियो पर टीवी सेलिब्रिटीज ने भी अपना गुस्सा प्रकट किया।

सबसे पहले गौहर खान ने इस वीडियो को शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने इस आदमी के तिल तिल कर मरने की बात कही। उन्होंने लोगों से इसे ढूंढने के लिए भी कहा। उन्होंने आगे लिखा कि इस आदमी को ढूंढ कर वहां मारो जहां इसे सबसे ज्यादा दर्द हो।

I hope he dies such an evil death that he can see this vision in his head before he breathes his last ! Find this guy ! Get him !! N kick him where it hurts !!! Aaaaaaaaargggggghhhhhhh sooooooo angry! https://t.co/JBLZm3SAUO