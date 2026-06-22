क्या है राजस्थान का ‘देवास-3’ और ‘देवास-4’ प्रोजेक्ट? जिसका ‘उड़नखटोले’ में बैठ सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया जायज़ा, देखें तस्वीरें

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मेवाड़ अंचल के सबसे महत्वाकांक्षी वाटर प्रोजेक्ट का हवाई सर्वे किया। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उदयपुर संभाग के गोगुंदा तहसील क्षेत्र के ऊपर पहुंचे, जहां उन्होंने अरावली की ऊंची-ऊंची पहाड़ियों के बीच बन रहे विशालकाय बांधों और टनल निर्माण के कार्यों को देखा। हवाई निरीक्षण के ठीक बाद मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के मुख्य तकनीकी अभियंताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि इस 1,691 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट को तय समय-सीमा के भीतर, बिना किसी तकनीकी लापरवाही के, उच्च गुणवत्ता और पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ पूरा किया जाए। बता दें कि ये प्रोजेक्ट झीलों की नगरी उदयपुर और उसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान और भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।