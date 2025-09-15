Constable Recruitment: उदयपुर और श्रीगंगानगर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुआ बड़ा खेल, पेपर बदलने से मचा हड़कंप



श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा रविवार को दो पारियों में हुई। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक थी। परीक्षा के लिए 24 परीक्षा केन्द्र बनाए गए।

पहली पारी में दो शिक्षण संस्थाओं में बने परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्रों के बॉक्स बदले गए। इस वजह से इन बॉक्स में प्रश्न पत्र कम निकले तो वहां खलबली मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने स्वयं पहुंचकर प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखते हुए वीडियोग्राफी कराई और बड़ी चूक को कंट्रोल किया।