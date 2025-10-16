Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Good News : दिवाली से पहले उदयपुर के लिए अच्छी खबर, इन स्टेशनों के बीच होगा डबल ट्रैक

Good News : राजस्थान की जनता के लिए खुशखबर। उदयपुर के देबारी-उमरड़ा स्टेशन का डबल ट्रैक होगा। यात्रियों को ये फायदे मिलेंगे।

less than 1 minute read

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 16, 2025

Good News for Udaipur before Diwali there will be double track between Debari-Umarda Station

फाइल फोटो पत्रिका

Good News : उदयपुर में जल्द ही रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण शुरू होगा। देबारी से उमरड़ा स्टेशन के बीच की 25 किमी की लाइन के लिए गत दिनों रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका काम भी जल्द ही शुरू होगा। गत दिनों जारी गजट नोटिफिकेशन में उदयपुर के उमरड़ा से देबारी तक 24.78 किमी ट्रैक के दोहरीकरण को विशेष परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। ट्रेनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए रेलवे बोर्ड की ओर से इस लाइन का सर्वे करवाने के बाद इसको स्वीकृति के लिए भेजा था। इस लाइन का उत्तर-पश्चिम रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग की टीम ने सर्वे किया था।

अजमेर, जयपुर तक दोहरीकरण से जुड़ेंगे

रेलवे ने इस ट्रैक को विशेष परियोजना में अधिसूचित किया है। ऐसे में इसका काम पूरा होने के साथ ही आगे चित्तौड़ रूट पर कार्य स्वीकृति होगी। चित्तौड़गढ़ से अजमेर तक के ट्रैक के दोहरीकरण का काम चल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में उदयपुर से अजमेर, जयपुर आवागमन करने में परेशानी नहीं होगी।

यह होगा लाभ

1- स्टेशनों से एक साथ दो ट्रेनों की रवानगी हो सकेगी।
2- नई ट्रेनों के संचालन में परेशानी नहीं होगी।
3- ट्रेनों के समय पर पहुंचने की संभावना बढ़ेगी।
4- शहर में पर्यटन बढ़ेगा।
5- मेवाड़ के युवाओं, व्यवसायियों और यात्रियों को भी आवागमन में लाभ होगा।
6- अहमदाबाद ट्रैक पर दोहरीकरण से गुजरात, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा।

