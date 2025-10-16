Good News : दिवाली से पहले उदयपुर के लिए अच्छी खबर, इन स्टेशनों के बीच होगा डबल ट्रैक

Good News : उदयपुर में जल्द ही रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण शुरू होगा। देबारी से उमरड़ा स्टेशन के बीच की 25 किमी की लाइन के लिए गत दिनों रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका काम भी जल्द ही शुरू होगा। गत दिनों जारी गजट नोटिफिकेशन में उदयपुर के उमरड़ा से देबारी तक 24.78 किमी ट्रैक के दोहरीकरण को विशेष परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। ट्रेनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए रेलवे बोर्ड की ओर से इस लाइन का सर्वे करवाने के बाद इसको स्वीकृति के लिए भेजा था। इस लाइन का उत्तर-पश्चिम रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग की टीम ने सर्वे किया था।