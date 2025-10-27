Rajasthan Rain: ऐसा पहली बार…मानसून बीतने के 1 महीने बाद फिर लौट आई बरसात, अभी 2 दिन और भीगेगा मेवाड़



मध्य अरब सागर में 16 अक्टूबर को बने चक्रवात का प्रभाव है। इससे उत्तरी अरब के कोंकण तट के समीप बने अवदाब से उदयपुर सहित मेवाड़-वागड़ में बादल छाए हुए हैं। ऐसे में हल्की बरसात होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में अरब सागरीय विक्षोभ का प्रभाव अगले दो-तीन दिन तक मेवाड़ पर बना रहेगा।

-प्रो. नरपत सिंह राठौड़, मौसमविद्