Rajasthan Rain: ऐसा पहली बार…मानसून बीतने के 1 महीने बाद फिर लौट आई बरसात, अभी 2 दिन और भीगेगा मेवाड़

Rajasthan Rain: उदयपुर सहित मेवाड़ में दिवाली बाद मौसम ने करवट ली। रविवार को दिनभर बादल छाए रहे और कई जगह बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अरब सागरीय विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाए रहने और बरसात का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 27, 2025

Rain in Udaipur

Rain in Udaipur (Patrika Photo)

Rajasthan Rain News: उदयपुर: मानसून बीते हुए एक महीना हो चुका है। वहीं, दिवाली भी बीत चुकी है और सर्दी की दस्तक हो चुकी है। इस बीच बदला मौसम हर किसी को चौंका रहा है। बदले मौसम में उदयपुर सहित संभागभर में रविवार दिनभर बादल छाए रहे और अधिकांश जगहों पर बूंदाबांदी हुई।


मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि मेवाड़ में इस तरह का मौसमी बदलाव पहली बार हुआ है। मौसम विभाग ने अरब सागरीय विक्षोभ के प्रभाव से बादल, बरसात का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। इसी के चलते रविवार को सुबह से बादल छाए रहे।


दोपहर से लेकर शाम तक दो-तीन बार बूंदाबांदी हुई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कम तो कहीं ज्यादा, लेकिन अधिकांश जगहों पर बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में उदयपुर में मौसमी बदलाव का असर ज्यादा देखा गया।


चक्रवात का असर


मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब रविवार को तीव्र होकर गहरे अवदाब में बदल गया। ऐसे में सोमवार तक तीव्र होकर चक्रवाती तूफान बनने और इसके बाद और तेज होकर मंगलवार को आंध्रप्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की संभावना है।


बरसात का अलर्ट


एक और अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में अवस्थित है और एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में रविवार से सक्रिय हुआ है। इनके प्रभाव से दक्षिणी व पूर्वी भागों में अगले तीन दिन गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात होने की संभावना है। तंत्र का सर्वाधिक असर सोमवार-मंगलवार को रहना संभव है।


तापमान और गिरेगा


मौसमी बदलाव के असर से रविवार को ही तापमान में गिरावट देखी गई। अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 18.8 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को अधिकतम 31.1 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहा था। लिहाजा दिन के पारे में 2 डिग्री और रात के पारे में 0.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।


मध्य अरब सागर में 16 अक्टूबर को बने चक्रवात का प्रभाव है। इससे उत्तरी अरब के कोंकण तट के समीप बने अवदाब से उदयपुर सहित मेवाड़-वागड़ में बादल छाए हुए हैं। ऐसे में हल्की बरसात होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में अरब सागरीय विक्षोभ का प्रभाव अगले दो-तीन दिन तक मेवाड़ पर बना रहेगा।
-प्रो. नरपत सिंह राठौड़, मौसमविद्

Updated on:

27 Oct 2025 02:06 pm

Published on:

27 Oct 2025 01:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan Rain: ऐसा पहली बार…मानसून बीतने के 1 महीने बाद फिर लौट आई बरसात, अभी 2 दिन और भीगेगा मेवाड़

