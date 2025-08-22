उदयपुर शहर में 10 और गोगुंदा में 90 मिमी हुई बारिश, महिलाएं सिर पर पॉलीथिन डालकर निकलती दिखीं



वहीं, शहर के मुख्य मार्ग रेलवे स्टेशन से देहली गेट तक कई जगह सड़क खराब होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। गुरुवार को जिले में गोगुंदा में सर्वाधिक 90 मिमी बारिश दर्ज की। कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते जलाशयों में पानी की आवक पुन: शुरू हो गई है। सीसारमा नदी में दो फीट पानी की आवक हो रही है।