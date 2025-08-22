उदयपुर शहर में 10 और गोगुंदा में 90 मिमी हुई बारिश, महिलाएं सिर पर पॉलीथिन डालकर निकलती दिखीं

Rain in Udaipur: उदयपुर जिले में बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक गोगुंदा में सर्वाधिक 90 मिमी बारिश हुई। वहीं, शहर में 10 मिमी बारिश ही दर्ज की गई।
बता दें कि शहर में दोपहर 2 बजे बिजली की तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब दो घंटे चला। इस दौरान रिमझिम बारिश हुई। ऐसे में मात्र 10 मिमी बारिश ही दर्ज हुई। बारिश से सड़कों पर जगह-जगह पानी भर गया।
वहीं, शहर के मुख्य मार्ग रेलवे स्टेशन से देहली गेट तक कई जगह सड़क खराब होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। गुरुवार को जिले में गोगुंदा में सर्वाधिक 90 मिमी बारिश दर्ज की। कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते जलाशयों में पानी की आवक पुन: शुरू हो गई है। सीसारमा नदी में दो फीट पानी की आवक हो रही है।
उदयपुर में गुरुवार सुबह से दोपहर तक कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद बादलों ने अरावली पर्वतमाला को अपनी ओट में ले लिया। वहीं, शहर में बारिश से बचने के लिए सिर पर पॉलीथिन लगाकर महिलाएं जाती हुई दिखीं।
गोगुंदा में 90 मिमी
झाड़ोल में 36 मिमी
मदार में 10 मिमी
उदयपुर सिटी में 10 मिमी
उदयसागर में 15 मिमी