उदयपुर.धामधर में दो साल की मासूम नगीना की जान लेने वाला पैंथर अब तक वन विभाग की पकड़ से दूर है। हमले के बाद खतरा पूरी तरह टला नहीं है। वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित वापसी की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। पैंथर हमला करने के बाद कई बार दो-तीन दिन के भीतर उसी क्षेत्र में दोबारा लौट सकता है। इसी आशंका के चलते वन विभाग की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हैं। जंगल से लेकर आबादी तक संभावित ठिकानों को खंगाला जा रहा है। चार पिंजरे और सात कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, वहीं ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि पैंथर की लोकेशन और मूवमेंट का पता लगाया जा सके। संभावित रास्तों पर पगमार्क तलाशने के साथ कुराबड़ क्षेत्र के आसपास के गांवों को भी अलर्ट किया गया है।