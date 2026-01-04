उदयपुर गैंगरेप मामला: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, दोबारा भेजे गए जेल, पूछताछ में मिले अहम सबूत

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले चलती कार में आईटी कंपनी की महिला मैनेजर से गैंगरेप का मामला उजागर हुआ था। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी के दौरान जमकर शराब पार्टी हुई थी। इसके बाद घर छोड़ने के बहाने उसे कार में बैठाया गया। आरोप है कि इसी दौरान चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।