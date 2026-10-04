उदयपुर : सर्दी के बाद सप्लाई पर संकट के संकेत… पानी के लिए खर्च करने होंगे 55 करोड़

विभाग ने फिलहाल नई व्यवस्था के अनुसार ही जलापूर्ति को सही माना है। लेकिन, चिंता यह भी है कि इन दिनों तापमान उच्च स्तर पर है। अमूमन अक्टूबर की शुरुआत में तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहता है, वह 35 डिग्री से अधिक बना हुआ है। ऐसे में झीलों में कम पानी के भी वाष्पीकरण का नुकसान बढ़ गया है। अगले दो-तीन सप्ताह तक इसी तरह पारा चढ़ा रहा तो आगे आने वाला संकट और जल्दी आ सकता है।मानसून की कमी के बाद झीलों और बांधों का जलस्तर घटने से सर्दी के बाद जल संकट की आशंका बढ़ गई है। जलदाय विभाग ने मानसून तक व्यवस्था संभालने के लिए 55 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जयपुर भेजे हैं। मानपुर-खरबड़िया में नलकूप, झील-फतहसागर पाइपलाइन की मरम्मत और जयसमंद लाइन पर काम होगा। 72 घंटे में जलापूर्ति से शहरवासी असंतुष्ट हैं। बढ़ते तापमान से वाष्पीकरण चिंता बढ़ा रहा है। विभाग को मावठ से झीलों में पानी आने की उम्मीद है।