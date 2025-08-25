उज्जैन में चौड़ी होंगी 29 सड़कें, ‘4-लेन’ और ‘6-लेन’ में बदलेंगे पुराने रोड

सिंहस्थ में भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए शहर के बाहरी मार्गों के साथ ही आंतरिक प्रमुख सडक़ों को भी चौड़ा करने की योजना है। नगर निगम ने 18 वहीं उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 11 मार्गों की योजना बनाई है। हालांकि इनमें से कुछ को पर्यवेक्षण समिति की अनुशंसा तो मिल गई लेकिन शासन से मंजूरी मिलना शेष है। इधर चौड़ीकरण के लिए मंजूर हो चुके कई मार्गों के टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। इसके चलते कुछ महीनों में विभिन्न मार्गों पर चौड़ीकरण की कार्रवाई नजर आ सकती है।