उज्जैन

उज्जैन में चौड़ी होंगी 29 सड़कें, ‘4-लेन’ और ‘6-लेन’ में बदलेंगे पुराने रोड

MP News: शहर के बाहरी मार्गों के साथ ही आंतरिक प्रमुख सडक़ों को भी चौड़ा करने की योजना है। नगर निगम ने 18 वहीं उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 11 मार्गों की योजना बनाई है।

उज्जैन

Astha Awasthi

Aug 25, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: सफल सिंहस्थ के लिए एमपी के उज्जैन शहर में दो दर्जन से अधिक मार्गों को चौड़ा करने की योजना है। लगभग 827 करोड़ रुपए से अधिक सडक़ों को 12 मीटर से लेकर फोरलेन व सिक्सलेन तक चौड़ा किया जाएगा। इन मार्गों में पुरानी ही नहीं नए शहर के भी कई सडक़े शामिल की गई हैं।

सिंहस्थ में भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए शहर के बाहरी मार्गों के साथ ही आंतरिक प्रमुख सडक़ों को भी चौड़ा करने की योजना है। नगर निगम ने 18 वहीं उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 11 मार्गों की योजना बनाई है। हालांकि इनमें से कुछ को पर्यवेक्षण समिति की अनुशंसा तो मिल गई लेकिन शासन से मंजूरी मिलना शेष है। इधर चौड़ीकरण के लिए मंजूर हो चुके कई मार्गों के टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। इसके चलते कुछ महीनों में विभिन्न मार्गों पर चौड़ीकरण की कार्रवाई नजर आ सकती है।

समय कम, चौड़ीकरण का कार्य ज्यादा

सिंहस्थ-२८ में तीन साल में कम समय बचा है। सडक़ चौड़ीकरण व निर्माण जैसे कार्य वर्ष २०२७ में ही पूरे करना होंगे। ऐसे में उक्त कार्य के लिए २८ महीने ही शेष है। इनमें कई व्यावसायिक व रिहायशी क्षेत्र वाले हैं। ऐसे मार्गों को चौड़ा करने में कई व्यवहारिक समस्याएं आना भी संभावित है।

वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति वाले दो मार्ग कोयला फाटक से कंठाल व वीडी क्लॉथ मार्केट से तेलीवाड़ा चौराहा मार्ग का चौड़ीकरण चल रहा है। प्रशासनिक संकुल भवन से देवासरोड जैसे कुछ अन्य मार्गों का भी चौड़ीकरण जारी है लेकिन इन क्षेत्रों मकान-दुकानों को हटाने जैसी चुनौतियां नहीं है।

इन मार्गों को चौड़ा करने की योजना

नगर निगम

1- गाड़ी अड्डा चौराहे से वीडी क्लॉथ मार्केट, निकास होते हुए बड़ा पुल।

2.25 किमी लंबाई।
चौड़ा होगा- 18 मीटर
लागत- 32 करोड़ रुपए

2- वीडी क्लॉथ मार्केट तेलीवाड़ा होते हुए छोटा पुल। 1.6 किमी लंबा मार्ग।

चौड़ा होगा- 15 मीटर

लागत- 27 करोड़ रुपए

3- कोयला फाटक चौराहे से कंठाल, छत्री चौक तक। 1.23 किमी लंबाई।

चौड़ा होगा- 15 मीटर
लागत- 15 करोड़ रुपए

4- रवींद्रनाथ टैगोर मार्ग से खजूरवाली मस्जिद से गणेश चौक तक चौड़ीकरण। 0.8 किमी लंबा मार्ग।

चौड़ा होगा- 15 मीटर
लागत- 9.8 करोड़ रुपए

5- गाड़ी अड्डा चौराहे से ढांचा भवन होते हुए रणकेश्वर महादेव मंदिर तक एमआर-4 रोड चौड़ीकरण।

लागत-56 करोड़ रुपए

6- 6.6 ढांचाभवन से एमआर-5 तक मार्ग चौड़ीकरण

लागत- 16.82 करोड़

7- नानाखेड़ा से शांति पैलेस चौराहा एमआर-२मार्ग चौड़ीकरण।

लागत- 15 करोड़ रुपए

8- हामुखेड़ी बिजासन माता मंदिर से देवासरोड तक चौड़ीकरण

लागत- 15 करोड़ रुपए

9- राजस्व कॉलोनी मुय मार्ग का चौड़ीकरण व सेंट्रल लाइटिंग कार्य

लागत- 7 करोड़ रुपए

10- हनुमान नाका होकर हरि फाटक तक मार्ग

लागत- 10 करोड़ रुपए

11- देवासरोड से मयूर पार्क व प्रशासनिक संकुल भवन तक मार्ग चौड़ीकरण

18 करोड़ रुपए

12- सांदीपनि चौराह से उदयन मार्ग तक चौड़ीकरण

24.5 करोड़ रुपए

13- शांति नगर से गेल इंडिया के पास नीलगंगा तक

लागत-41 करोड़ रुपए

14- टेगौर चौराहे से दो तालाब तक सडक़ चौड़ीकरण

लागत-19 करोड़ रुपए

15- हरसिद्धि पाल से रामघाट रोड चौड़ीकरण

लागत- 21.47 करोड़

16- नीलकंठ द्वार से महाकाल चौराहा तक मार्ग चौड़ीकरण

लागत- 14.20 करोड़ रुपए

17- मकोडियाआम चौराहे से विराट नगर होते हुए कानिपुरा तक मार्ग चौड़ीकरण

लागत- 25 करोड़ रुपए

18- गदा पुलिया से रविशंकर नगर होकर लालपुल तक चौड़ीकरण। १.१८ किमी लंबा मार्ग।

चौड़ा होगा- 24 मीटर

लागत- 21 करोड़ रुपए

उज्जैन विकास प्राधिकरण

1- कार्तिक मेला ग्राउंड से नईखेड़ी मार्ग 24 मीटर चौड़ाई

लागत- 25.61 करोड़

2- कर्कराज पार्किंग से भूखीमाता 4 लेन मार्ग लालपुल से एमआर-22 तक 24 मीटर चौड़ाई

लागत- 17.91 करोड़

3- भैरवगढ़ जेल चौराह से पीपलीनाका तक 6 लेन 45 मीटर चौड़ी।

लागत- 87.90 करोड़

4- जूना सोमवारिया से पीपलीनाका अंकपात चौराहा तक मार्ग चौड़ीकरण 24 मीटर।

लागत- 21.20 करोड़

5- पीपलनाका से गढक़ालिका मंदिर ओखलेश्वर शमशान तक 45 मीटर चौड़ाई।

लागत- 82.86 करोड़ रुपए

6- भृतहरि गुफा से ऋणमुक्तेश्वर तक 12 मीटर चौड़ीकरण।

लागत- 9.66 करोड़ रुपए

7- महाराजवाड़ा चौराहे से हरसिद्धि मंदिर चौराहा, शिप्रा नदी तक 24 मीटर चौड़ीकरण।

लागत- 24.46 करोड़ रुपए

8- प्रशांतिधाम चौराह से शनि मंदिर तक 12 मीटर चौड़ाई।

लागत- 9.39 करोड़ रुपए

9- शनि मंदिर से जीवनखेड़ी 6 लेन, 30 मीटर मार्ग चौड़ीकरण।

लागत- 63.78 करोड़ रुपए

10- गढक़ालिका मंदिर से पीर मत्स्येन्द्रनाथ समाधि तक 12 मीटर चौड़ीकण

लागत- 2.32 करोड़।

11- महाकाल पार्किंग से चौबीस खंभा संडक़ चौड़ीकरण

लागत- 22.40 करोड़ रुपए।

(नोट- इनमें से कुछ मार्गों को मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिल चुकी है वहीं कुछ को अभी पर्यवेक्षण समिति की अनशंसा प्राप्त हुई है।)

Published on:

25 Aug 2025 01:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / उज्जैन में चौड़ी होंगी 29 सड़कें, ‘4-लेन’ और ‘6-लेन’ में बदलेंगे पुराने रोड

