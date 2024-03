चमत्कार! सास ने सुनाया शिवजी का भजन और हो गई डिलीवरी, बेटे की मौत के दिन आ गया पोता

उज्जैनPublished: Mar 29, 2024 04:37:52 pm Submitted by: deepak deewan

Delivery done in Ujjain by singing the hymn of Lord Shiva डिलीवरी के लिए बहू अस्पताल में भर्ती थीं, सभी लोग घबरा रहे थे। ऐसे में प्रीति ने अस्पताल के डिलीवरी कक्ष में ही शिवजी को याद करते हुए भजन सुनाना शुरु कर दिया। कुछ ही मिनटों में बहू ने बेटे को जन्म दे दिया।

शिव भजन के तुरंत बाद हुई डिलीवरी

Delivery done in Ujjain by singing the hymn of Lord Shiva - महाकाल की नगरी उज्जैन में रहनेवाली प्रीति दीक्षित शिवजी की बड़ी भक्त हैं। उनके शिव प्रेम ने चमत्कार भी दिखाया। डिलीवरी के लिए बहू अस्पताल में भर्ती थीं, सभी लोग घबरा रहे थे। ऐसे में प्रीति ने अस्पताल के डिलीवरी कक्ष में ही शिवजी को याद करते हुए भजन सुनाना शुरु कर दिया। कुछ ही मिनटों में बहू ने बेटे को जन्म दे दिया।