प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता टीमों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाएगा। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेटकीपर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट अनुशासित टीम सहित विभिन्न श्रेणियों में भी सम्मानित किया जाएगा। सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को सहभागिता पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आयोजक नारायण मंडावलिया ने नगरवासियों से बड़ी संख्या में मैदान पर पहुंचकर महिला खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।