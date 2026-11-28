पानबिहार. क्षेत्र के फूल उत्पादक किसान इन दिनों भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बाजार में फूलों के बेहद कम दाम मिलने से किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि खेतों से फूल तुड़वाने के लिए मजदूरों को 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देनी पड़ती है, जबकि बाजार में फूलों का भाव मात्र 4 से 5 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। ऐसे में फूलों की खेती पूरी तरह घाटे का सौदा बन गई है।