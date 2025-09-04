‘भादौ’ में ‘सावन’…अगले 50 घंटे 24 जिलों में ‘अतिभारी बारिश’ की चेतावनी

गुरुवार सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए रहे। दिन में कई बार तेज बौछारें पड़ीं, तो कभी हल्की फुहारों का दौर चलता रहा। इस रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण शहर की सड़कें भीग गईं और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो दिनों तक ( लगभग 50 घंटे) मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है । कई जिलों में भारी बारिश जारी रह सकती है। इस बारिश ने न केवल गर्मी से राहत दी है, बल्कि शहर के मौसम को एक नई ताजगी से भर दिया है।