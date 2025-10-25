Patrika LogoSwitch to English

'अंबानी' को पसंद आया एमपी का ये शहर, सीएम मोहन यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू

MP News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने जा रहा अंबानी ग्रुप, आप भी जानें क्या है एमपी के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट...

2 min read
उज्जैन

image

Sanjana Kumar

Oct 25, 2025

MP News CM Mohan Yadav Dream Project changed into reality ambani group started work

MP News CM Mohan Yadav Dream Project changed into reality ambani group started work(फोटो: अंबानी- सोशल मीडिया, सीएम-एक्स)

MP News: बाबा महाकाल की नगरी वन्य जीव और सफारी प्रेमियों की राजधानी बनने की होड़ में शामिल होगी। मक्सी रोड स्थित ईको पार्क या नवलक्खी पार्क में अंबानी समूह 200 हेक्टेयर में जू और सफारी पार्क बनाने जा रहा है। तैयारी शुरू हो गई है। 21 अक्टूबर को ग्लोबल जू एंड रेसक्यू रिसर्च सेंटर (जीजेडआरआरसी) और लैंडस्कैप आर्किटेक्ट सहित अंबानी समूह की वनतारा टीम के सदस्यों ने निरीक्षण किया।

यहां जानें क्या है सीएम मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट

ईको पार्क को जू के रूप में विकसित करने को हरी झंडी दी। अंतरराष्ट्रीय स्तर का जू एंड सफारी पार्क सीएम डॉ. मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 350 करोड़ की परियोजना का पहला चरण 25 करोड़ से शुरू हुआ है। निर्माण, गाइडिंग, पर्यावरण शिक्षा, मेंटेनेंस, हर स्तर पर उज्जैन के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। राज्य सरकार सफारी पार्क को ग्रीन टूरिज्म सर्किट (इंदौर-ओंकारेश्वर-उज्जैन) से जोड़ने की तैयारी में है।

बच्चों के लिए बनेगा नेचर क्लासरूम

MP News: सफारी पार्क में बच्चों के लिए नेचर वॉक, इंटरैक्टिव वाइल्ड लाइफ लैब और ईको-क्लास जैसी गतिविधियां भी होंगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का मॉडल बनेगा।

यह होगा खास

● उज्जैन को सिंगापुर जू और सेन डियोगो सफारी पार्क जैसी पहचान देगा।

● अदृश्य सीमाएं होंगी। पशु खुले वातावरणमें दिखाई देंगे।

● डे-नाइट सफारी होगी। यह भारत में पहलाप्रयोग रहेगा।

● सौर ऊर्जा, वर्षा जल के साथ डिजिटल मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

धार्मिक थीम और संरक्षण

यह देश का पहला पार्क होगा, जहां धार्मिक थीम और संरक्षण का संगम दिखेगा। महाकाल संकुल और पौराणिक जीव क्षेत्र जोन में भारत की मिथकीय और पर्यावरणीय धारा एक साथ प्रवाहित होगी।

सिंहस्थ से पहले करेंगे शुरू

डॉ. इयान वेलेंटाइन अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर विशेषज्ञ, एडम गीएट्रिक्स, कैरोलिना बस्टामांटे, अलीशा मेनेजेस लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, एमएस गिलेसपीज और क्रस्टोफर लियांग आर्किटेक्ट की टीम ने निरीक्षण किया। इसे सिंहस्थ से शुरू करने का लक्ष्य है।

-अनुराग तिवारी, डीएफओ

mp news

Updated on:

25 Oct 2025 10:46 am

Published on:

25 Oct 2025 10:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / 'अंबानी' को पसंद आया एमपी का ये शहर, सीएम मोहन यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

