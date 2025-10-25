‘अंबानी’ को पसंद आया एमपी का ये शहर, सीएम मोहन यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू

ईको पार्क को जू के रूप में विकसित करने को हरी झंडी दी। अंतरराष्ट्रीय स्तर का जू एंड सफारी पार्क सीएम डॉ. मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 350 करोड़ की परियोजना का पहला चरण 25 करोड़ से शुरू हुआ है। निर्माण, गाइडिंग, पर्यावरण शिक्षा, मेंटेनेंस, हर स्तर पर उज्जैन के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। राज्य सरकार सफारी पार्क को ग्रीन टूरिज्म सर्किट (इंदौर-ओंकारेश्वर-उज्जैन) से जोड़ने की तैयारी में है।