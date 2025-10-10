माथे पर चिपकाया धधकता सिक्का, हाथों पर रखीं जलती बत्तियां, अंधविश्वास की रूह कंपा देने वाली घटना..

जूना सोमवारिया क्षेत्र में रहने वाली उर्मिला चौधरी पिता करणसिंह ने बताया कि उसकी शादी 2020 में गौतमपुरा के रहने वाले संजू चौधरी से हुई थी। बेटी हुई तो पति ने विवाद के बाद दूधमुंही बच्ची और उसे मां के घर छोट दिया। मां भी अपने पति से अलग रहती है और अगरबत्ती बनाने का काम करती है। यहां उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। इसी बीच छोटी दादी को मां ने फोन किया कि उर्मिला की तबीयत खराब रहने लगी है। यह बात खाचरौद के श्रीवच्छ गांव में रहने वाले उर्मिला के पिता करणसिंह को पता चली तो उसने बेटी को फोन कर कहा कि गांव में जत्रा लगती है। यहां तुम्हारी झाड़ फूंक करा दूंगा। सप्तमी तिथि 29 सितंबर को वो अपनी दो साल की बेटी को लेकर मां के साथ श्रीवच्छ पहुंच गई। यहां रात 9.30 बजे रिश्ते में लगने वाले काका संतोष चौधरी, राजू चौधरी, कान्हा चौधरी और रितेश चौधरी उसे गांव में तंत्र क्रिया करने वाली सुमाबाई, उसके बेटे कान्हा भील, कन्हैया उर्फ कान्हा और मनोहर भील के पास लेकर पहुंचे। मां और बेटी को एक मंदिर में बाहर छोड़ दिया।