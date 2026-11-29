Deputy Chief Minister Brijesh Pathak in Unnao: उन्नाव में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार मिले जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। इस पर संसद में बहस होगी और संसद ही इसे पास करेगी। बृजेश पाठक उन्नाव में एक होटल के उद्घाटन कार्यक्रम में आए थे। ‌ इसके साथ ही रामलीला मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। आज देवकीनंदन ठाकुर के श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन है। इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में भी शामिल होने का प्रोग्राम है। ‌