Unnao Stray Animals: उन्नाव में आवारा पशुओं की चहलकदमी से किसान परेशान है। रात दिन रखवाली करने के बाद भी अपनी फसल नहीं बचा पा रहे हैं। मौका लगते ही आवारा पशु खड़ी फसल और सब्जी को बर्बाद कर देते हैं। इस संबंध में किसानों का कहना है कि पलक झपकते ही आवारा पशु उनकी मेहनत की कमाई को पैरों तले रौंद देते हैं। एक दो नहीं बड़ी संख्या में आवारा पशु एक साथ खेत में घुस जाते हैं और खड़ी फसल सब्जी को तहस-नहस कर देते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से आवारा पशुओं को गांव से हटाने की मांग की है। ‌जिससे उनकी फसल बच सके। मामला सिकंदरपुर सरोसी विकासखंड का है।