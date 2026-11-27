उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने 20 उप निरीक्षक और निरीक्षकों का तबादला किया है। इनमें से छह का गैर जनपद स्थानांतरण होने के कारण पुलिस लाइन लाया गया है। एसएसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक श्रीराम पाण्डेय को प्रभारी निरीक्षक थाना सोहरामऊ से प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बनाया गया है। निरीक्षक चन्द्र कान्त मिश्र को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली से पुलिस लाइन भेजा गया है। इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक थाना गंगाघाट से प्रभारी निरीक्षक थाना दही, इंस्पेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह को प्रभारी निरीक्षक थाना दही से पुलिस लाइन भेजा गया है।