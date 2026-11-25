मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसा कार्य करें जिससे मासूम बच्चों को जेल के वातावरण का अहसास न हो। बच्चों के खेलने-कूदने, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की समुचित व्यवस्था की जाए, पोष्टिक आहार की भी व्यवस्था की जाए। समय-समय पर बच्चों के स्वास्थ्य जांच के भी निर्देश दिए गए। सभी विभाग मिलकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करें। बेसिक शिक्षा विभाग बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, बाल विकास विभाग पोषण और स्वास्थ्य विभाग नियमित जांच की जिम्मेदारी निभाएगा। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार बृज किशोर, जिला चिकित्सालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति आदि मौजूद थे।