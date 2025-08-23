उन्नाव के लिए मौसम विभाग की चेतावनी: 3 घंटे बाद जोरदार बारिश, 24 अगस्त को होगी मूसलाधार बारिश

IMD warning Heavy rain आईएमडी मौसम विभाग ने करीब 3 घंटे बाद जोरदार बारिश होने की जानकारी दी है।‌ जिसके अनुसार 12 बजे से झमाझम बारिश होने की संभावना है। यह क्रम लगातार 2 घंटे तक बना रहेगा। जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। आंधी के साथ छुटपुट बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन रविवार 24 अगस्त को बार-बार आकाशीय बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले शनिवार तक कभी हल्की-फुल्की कभी जोरदार बारिश होने की संभावना है। ‌