यूपी न्यूज

उन्नाव के लिए मौसम विभाग की चेतावनी: 3 घंटे बाद जोरदार बारिश, 24 अगस्त को होगी मूसलाधार बारिश

IMD warning Heavy rain मौसम विभाग में 3 घंटे बाद मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार बादल गरजने की भी संभावना है। 24 अगस्त को भी बार-बार बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी दी गई है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 23, 2025

IMD warning Heavy rain आईएमडी मौसम विभाग ने करीब 3 घंटे बाद जोरदार बारिश होने की जानकारी दी है।‌ जिसके अनुसार 12 बजे से झमाझम बारिश होने की संभावना है। यह क्रम लगातार 2 घंटे तक बना रहेगा। जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। आंधी के साथ छुटपुट बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन रविवार 24 अगस्त को बार-बार आकाशीय बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले शनिवार तक कभी हल्की-फुल्की कभी जोरदार बारिश होने की संभावना है। ‌

मौसम विभाग के अनुसार उन्नाव में आज 12 बजे से बारिश होने की संभावना है। शाम 6 बजे तक कभी हल्की-फुल्की कभी जोरदार बारिश होगी। इस दौरान बादल गरजने की भी चेतावनी दी गई है। दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में 36 प्रतिशत और रात में 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।

कैसा रहेगा रविवार 24 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार सुबह से ही बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी भी चल सकती है। मूसलाधार बारिश होगी। बार-बार बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। दिन और रात में 80 प्रतिशत होने की संभावना है। आकाशीय बिजली को देकर लोगों को सावधान किया गया है।

कैसा रहेगा इस हफ्ते मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार अगले शनिवार तक रोजाना कभी छुटपुट तो कभी जोरदार बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान 26 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सोमवार 25 अगस्त को 70 प्रतिशत, मंगलवार 26 अगस्त को 80 प्रतिशत, बुधवार 27 अगस्त को 40 प्रतिशत, गुरुवार 28 अगस्त को 50 प्रतिशत, शुक्रवार 29 अगस्त को 71 प्रतिशत प्रतिशत और शनिवार 30 अगस्त को 60 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।

Published on:

23 Aug 2025 10:27 am

उन्नाव के लिए मौसम विभाग की चेतावनी: 3 घंटे बाद जोरदार बारिश, 24 अगस्त को होगी मूसलाधार बारिश

