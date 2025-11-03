Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

सीएचसी में लाखों रुपए की जलाई गई दवाइयां एक्सपायरी नहीं, फार्मासिस्ट निलंबित, डीएम एक्शन में

Medicines worth lakhs of rupees were burnt in CHC उन्नाव में शासन से भेजी गई लाखों रुपए की दवाइयां मरीजों को न देकर आग के हवाले कर दी गईं। जिनकी एक्सपायरी 2026 और 2027 में है। डीएम ने जांच टीम गठित कर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 03, 2025

जलाई गई दवाइयां का नमूना (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव)

फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव

Medicines worth lakhs of rupees were burnt in CHC उन्नाव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए भेजी गई लाखों रुपए की दवाइयां जला दी गईं। मामला सामने आने के बाद सीएमओ कार्यालय ने जांच कराई। जलाई गई दवाइयों के सैंपल, अधजली दवाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। रिपोर्ट के बाद सीएमओ ने फार्मासिस्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जबकि सीएचसी प्रभारी को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। जांच में पाई गई दवाइयों की एक्सपायरी 2026 और 2027 की थी। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सफीपुर का है।

मरीजों को न देखकर जला दी गई दवाइयां

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सफीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों रुपए की दवाइयों को जलाए जाने का मामला सामने आया तो स्वास्थ्य महत्व में हड़कंप मच गया। जलाई गई दवाइयों में पेरासिटामोल, लिगनोकेन जेल, मेट्रोनिडाजोल सिरप, लेवोसेटिरिज़िन टैबलेट शामिल हैं। गनीमत रही कि दवाइयां पूरी तरह से जलकर खाक नहीं हुई। जिससे दवाइयों के विषय में जानकारी हो गई।

करीब 5 लाख रुपए की दवाइयों की होती है आपूर्ति

प्रत्येक सीएचसी में प्रतिमाह करीब 5 लाख रुपए की दवाइयों की आपूर्ति होती है और ‌जलाई गई दवाइयों की कीमत लाखों रुपए में है। दवाइयों के जलने से उठने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। दूसरी तरफ मरीजों को जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की यह मानसिकता काफी खतरनाक है। जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित की है।

क्या कहते हैं सीएचसी अधीक्षक?

इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डॉ. राजेश वर्मा ने बताया कि उन्हें भी दवाइयों के जलाए जाने के विषय में जानकारी हुई है। इस प्रकार का उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया है। जलाई गई दवाइयों के अवशेष को वापस इकट्ठा करके सुरक्षित स्थान पर जमा कराया गया।

जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित की?

जिलाधिकारी गौरांग राठी ने मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी संपत्ति की बर्बादी है। राजस्व की हानि भी हो रही है। इससे स्वास्थ्य को भी खतरा है। जांच के लिए टीम गठित की गई है। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

मां को क्या पता उनका लाड़ला 100 रुपए जहर खरीदने के लिए मांग रहा है? बेटे ने फोन पर दी जानकारी और सब खत्म
कानपुर
पोस्टमार्टम हाउस में लगी भीड़ और साहिल की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 08:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / सीएचसी में लाखों रुपए की जलाई गई दवाइयां एक्सपायरी नहीं, फार्मासिस्ट निलंबित, डीएम एक्शन में

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Public holidays: 5 नवंबर को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, बैंक अदालत में अवकाश; 24 नवंबर भी बंद

गंगा तट का निरीक्षण करते विधायक श्रीकांत कटियार (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया उन्नाव)
उन्नाव

Unnao News: उन्नाव में शिक्षा विभाग की शर्मनाक तस्वीर: अध्यापिका और रसोइयों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल

Teacher vs Cooks (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
उन्नाव

ना बिक्री रजिस्टर और ना ही बिल, बेच दिया 12 हजार कोडिनयुक्त सिरप, होता है नशे के लिए प्रयोग, मुकदमा दर्ज

औषधि निरीक्षक ने दर्ज कराया मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

सांसद साक्षी महाराज ने पूछा- बम धमाके दाऊद ने नहीं किया तो क्या ममता ने किया? एसटी हसन को भी दिया जवाब

सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन (फोटो सोर्स- आयोजक)
उन्नाव

रिटायरमेंट के एक दिन पहले मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित, चहेते ठेकेदारों को ठेका देना पड़ा महंगा

जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.