सीएचसी में लाखों रुपए की जलाई गई दवाइयां एक्सपायरी नहीं, फार्मासिस्ट निलंबित, डीएम एक्शन में

Medicines worth lakhs of rupees were burnt in CHC उन्नाव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए भेजी गई लाखों रुपए की दवाइयां जला दी गईं। मामला सामने आने के बाद सीएमओ कार्यालय ने जांच कराई। जलाई गई दवाइयों के सैंपल, अधजली दवाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। रिपोर्ट के बाद सीएमओ ने फार्मासिस्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जबकि सीएचसी प्रभारी को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। जांच में पाई गई दवाइयों की एक्सपायरी 2026 और 2027 की थी। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सफीपुर का है।