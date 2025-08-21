थानाध्यक्ष को लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ी, एसपी ने किया निलंबित

जब वह प्लांट निर्माण करने गई तो जानकारी हुई कि प्लाट को पुष्पा सिंह ने किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिया है। जबकि उसके पक्ष में बैनामा भी हो चुका है। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने पुष्पा सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420/ 406/467/ 468/ 471 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार मिश्रा ने हमराही पुलिस फोर्स के साथ मुकदमा में वांछित अभियुक्त पुष्पा सिंह को गिरफ्तार अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रामचंद्र मिश्रा, महिला कांस्टेबल रामभतेरी आदि शामिल थी।