रक्षाबंधन महोत्सव: 30 हजार महिलाओं ने रक्षा सूत्र देकर निभाया बहन का फर्ज, मिला उपहार

इस मौके पर समाजसेवी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन महोत्सव के अवसर पर करीब 30 हजार बहनों ने उन्हें रक्षा सूत्र प्रदान किया है। अभी करीब 20 हजार बहनें रक्षा सूत्र लेकर और आईं हैं। राजनीति में आने के संबंध में पूछे गए सवाल पर पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि अभी उनके आने की कोई जिज्ञासा नहीं है। वह समाज सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। राजनीति में आना सब प्रभु की इच्छा पर निर्भर करेगा। इस मौके पर कई थानों की पुलिस और क्षेत्राधिकारी भी मौजूद थे। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।