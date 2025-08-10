10 अगस्त 2025,

रविवार

उन्नाव

रक्षाबंधन महोत्सव: 30 हजार महिलाओं ने रक्षा सूत्र देकर निभाया बहन का फर्ज, मिला उपहार

Rakshabandhan Festival of 30 thousand sisters उन्नाव में रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया। जिसमें करीब 30 हजार महिलाएं रक्षा सूत्र लेकर पहुंचीं। इस मौके पर महिलाओं को उपहार भी भेंट किया गया।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 10, 2025

बहनों से रक्षा सूत्र लेते पुष्पेंद्र सिंह (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

Rakshabandhan Festival of 30 thousand sisters उन्नाव में रक्षाबंधन करीब 25000 महिलाओं के लिए खुशी का अवसर लेकर आया। जब समाजसेवी की तरफ महाविद्यालय में रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सभी महिलाओं को एक-एक साड़ी का वितरण किया गया। रक्षाबंधन महोत्सव पर महिलाओं की भारी भीड़ पहुंच गई। इस मौके पर बातचीत करते हुए कार्यक्रम के आयोजक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि आज उनके लिए खास अवसर है। जब एक साथ करीब 25000 महिलाओं ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं की भीड़ को देखते हुए कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई। जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को देखा।

महाविद्यालय में मनाया गया रक्षाबंधन महोत्सव

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में के सुमेरपुर स्थित महाविद्यालय में रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया इस मौके पर पहुंची महिलाओं ने कार्यक्रम के आयोजन पुष्प फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह को रक्षा सूत्र बांदा देखते-देखते मौके पर हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंच गई भारी भीड़ को देखते हुए कई थानों के पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बुला ली गई क्षेत्राधिकार बीघापुर भी मौके पर मौजूद थे रक्षाबंधन महोत्सव में पहुंची महिलाओं को आयोजकों की तरफ से सभी महिलाओं को उपहार में साड़ी दी गई। ‌

क्या कहते हैं पुष्पेंद्र सिंह?

इस मौके पर समाजसेवी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन महोत्सव के अवसर पर करीब 30 हजार बहनों ने उन्हें रक्षा सूत्र प्रदान किया है। अभी करीब 20 हजार बहनें रक्षा सूत्र लेकर और आईं हैं। राजनीति में आने के संबंध में पूछे गए सवाल पर पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि अभी उनके आने की कोई जिज्ञासा नहीं है। वह समाज सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। राजनीति में आना सब प्रभु की इच्छा पर निर्भर करेगा। इस मौके पर कई थानों की पुलिस और क्षेत्राधिकारी भी मौजूद थे। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

Updated on:

10 Aug 2025 07:20 pm

Published on:

10 Aug 2025 07:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / रक्षाबंधन महोत्सव: 30 हजार महिलाओं ने रक्षा सूत्र देकर निभाया बहन का फर्ज, मिला उपहार

