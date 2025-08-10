रक्षाबंधन महोत्सव: 30 हजार महिलाओं ने रक्षा सूत्र देकर निभाया बहन का फर्ज, मिला उपहार

Rakshabandhan Festival of 30 thousand sisters उन्नाव में रक्षाबंधन करीब 25000 महिलाओं के लिए खुशी का अवसर लेकर आया। जब समाजसेवी की तरफ महाविद्यालय में रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सभी महिलाओं को एक-एक साड़ी का वितरण किया गया। रक्षाबंधन महोत्सव पर महिलाओं की भारी भीड़ पहुंच गई। इस मौके पर बातचीत करते हुए कार्यक्रम के आयोजक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि आज उनके लिए खास अवसर है। जब एक साथ करीब 25000 महिलाओं ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं की भीड़ को देखते हुए कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई। जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को देखा।
इस मौके पर समाजसेवी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन महोत्सव के अवसर पर करीब 30 हजार बहनों ने उन्हें रक्षा सूत्र प्रदान किया है। अभी करीब 20 हजार बहनें रक्षा सूत्र लेकर और आईं हैं। राजनीति में आने के संबंध में पूछे गए सवाल पर पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि अभी उनके आने की कोई जिज्ञासा नहीं है। वह समाज सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। राजनीति में आना सब प्रभु की इच्छा पर निर्भर करेगा। इस मौके पर कई थानों की पुलिस और क्षेत्राधिकारी भी मौजूद थे। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।