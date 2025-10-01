तबादला एक्सप्रेस: पुलिस अधीक्षक ने 51 पुलिसकर्मियों को किया स्थानांतरित

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने 51 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया है। इनमें अंसार अहमद को हसनगंज भेजा गया है। जबकि संतोष कुमार, अशोक कुमार, मैहर मोहम्मद को सोहरामऊ स्थानांतरित किया गया है। महेंद्र, शिवराज सिंह, प्रीतम सिंह, आनंद कुमार, रजनीश यादव और उपेंद्र गौतम को गंगा घाट भेजा गया है। राजकुमार सोनकर, कुशल पाल सिंह, रजत कुमार को बांगरमऊ स्थानांतरित किया गया है। संजय, मनोज राजपूत, अमित सरोज को आसीवन, सूर्य प्रकाश, रामेंद्र कुमार को बिहार, गोविंद, अरुण, अवनीश को अजगैन थाना स्थानांतरित किया गया है।