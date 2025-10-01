तबादला एक्सप्रेस: पुलिस अधीक्षक ने 51 पुलिसकर्मियों को किया स्थानांतरित

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया
SP transferred 51 police personnel उन्नाव पुलिस में बड़ा परिवर्तन किया गया है। 51 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। जिनमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल है। इनमें से कई को यातायात पुलिस में तैनाती दी गई है। हसनगंज, सोहरामऊ, सदर कोतवाली, गंगा घाट, फतेहपुर 84, आसीवन, बिहार, असोहा, पुरवा, अचलगंज, दही, औरास, अजगैन, मौरावां, मांखी आदि थानों में भी तैनाती दी गई है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने यह स्थानांतरण किया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने 51 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया है। इनमें अंसार अहमद को हसनगंज भेजा गया है। जबकि संतोष कुमार, अशोक कुमार, मैहर मोहम्मद को सोहरामऊ स्थानांतरित किया गया है। महेंद्र, शिवराज सिंह, प्रीतम सिंह, आनंद कुमार, रजनीश यादव और उपेंद्र गौतम को गंगा घाट भेजा गया है। राजकुमार सोनकर, कुशल पाल सिंह, रजत कुमार को बांगरमऊ स्थानांतरित किया गया है। संजय, मनोज राजपूत, अमित सरोज को आसीवन, सूर्य प्रकाश, रामेंद्र कुमार को बिहार, गोविंद, अरुण, अवनीश को अजगैन थाना स्थानांतरित किया गया है।
जबकि नकुल प्रताप, उमेश कुमार, प्रशांत को असोहा, वीरेंद्र सिंह, रामपाल, दीपक कुमार को पुरवा, धर्मेंद्र चौधरी, वसीम को अचलगंज, नासिर खान, संजय भाटी, रामकिशन, शेर सिंह, निशंक दीपक गिरी को कोतवाली स्थानांतरित किया गया है। जबकि दीपक और अमित चौधरी को दही थाना भेजा गया है। इंद्रजीत सिंह, अनिल कुमार को औरास, दिग्विजय सिंह, रामचंद्र को मौरावां थाना स्थानांतरित किया गया है।
