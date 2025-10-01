Patrika LogoSwitch to English

तबादला एक्सप्रेस: पुलिस अधीक्षक ने 51 पुलिसकर्मियों को किया स्थानांतरित

SP transferred 51 police personnel उन्नाव पुलिस में बड़ा परिवर्तन किया गया है। 51 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का स्थानांतरण किया गया है। जिन्हें अलग-अलग थाना में भेजा गया है।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 01, 2025

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया

SP transferred 51 police personnel उन्नाव पुलिस में बड़ा परिवर्तन किया गया है। 51 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। जिनमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल है। इनमें से कई को यातायात पुलिस में तैनाती दी गई है। हसनगंज, सोहरामऊ, सदर कोतवाली, गंगा घाट, फतेहपुर 84, आसीवन, बिहार, असोहा, पुरवा, अचलगंज, दही, औरास, अजगैन, मौरावां, मांखी आदि थानों में भी तैनाती दी गई है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने यह स्थानांतरण किया है। ‌

इनका किया गया स्थानांतरण

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने 51 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया है। इनमें अंसार अहमद को हसनगंज भेजा गया है। जबकि संतोष कुमार, अशोक कुमार, मैहर मोहम्मद को सोहरामऊ स्थानांतरित किया गया है। महेंद्र, शिवराज सिंह, प्रीतम सिंह, आनंद कुमार, रजनीश यादव और उपेंद्र गौतम को गंगा घाट भेजा गया है। राजकुमार सोनकर, कुशल पाल सिंह, रजत कुमार को बांगरमऊ स्थानांतरित किया गया है। संजय, मनोज राजपूत, अमित सरोज को आसीवन, सूर्य प्रकाश, रामेंद्र कुमार को बिहार, गोविंद, अरुण, अवनीश को अजगैन थाना स्थानांतरित किया गया है।

पुरवा, अचलगंज, दही, औरास को मिले नए कांस्टेबल

जबकि नकुल प्रताप, उमेश कुमार, प्रशांत को असोहा, वीरेंद्र सिंह, रामपाल, दीपक कुमार को पुरवा, धर्मेंद्र चौधरी, वसीम को अचलगंज, नासिर खान, संजय भाटी, रामकिशन, शेर सिंह, निशंक दीपक गिरी को कोतवाली स्थानांतरित किया गया है। जबकि दीपक और अमित चौधरी को दही थाना भेजा गया है। इंद्रजीत सिंह, अनिल कुमार को औरास, दिग्विजय सिंह, रामचंद्र को मौरावां थाना स्थानांतरित किया गया है।‌

01 Oct 2025 09:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / तबादला एक्सप्रेस: पुलिस अधीक्षक ने 51 पुलिसकर्मियों को किया स्थानांतरित

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

खौफनाक: होमगार्ड की जिंदा जलकर मौत, पत्नी और दो बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल

होमगार्ड की जलकर मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

उन्नाव को मिली अमृत भारत ट्रेन, अब पुष्कर यात्रा हुई आसान

उन्नाव के लिए अमृत भारत ट्रेन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर, बृहस्पतिवार को नहीं खुलेंगी दुकानें, दिए गए सख्त निर्देश

बृहस्पतिवार को शराब की दुकान बंद (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

घर के अंदर देसी तमंचे से 17 वर्षीय किशोर ने खुद को मारी गोली, मचा कोहराम

छात्र ने की आत्महत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

अब बाजार में केमिकल युक्त आलू: खाद्य विभाग की छापेमारी में हुआ खुलासा, 193 कुंतल सीज

बाजार में केमिकल युक्त आलू (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव
