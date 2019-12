उन्नाव में एसपी ऑफिस के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास, 80 फीसदी तक जली महिला की हालत नाजुक

उन्नाव. उन्नाव एसपी ऑफिस के बाहर सोमवार को एक 23 वर्षीय महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। महिला ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत महिला को बचाया और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक, महिला करीब 80 फीसदी तक जल चुकी है। पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसपी विक्रांतवीर ने कहा कि अभी तक आत्मदाह के प्रयास के कारणों का पता नहीं चल सका है, जल्द ही सच सामने आ जाएगा। हालांकि, चर्चा है कि दुष्कर्म के आरोपित के जमानत पर छूटने से दुखी पीड़िता ने खुद को आग लगाई है।

पुलिस अधीक्षक उन्नाव विक्रांतवीर ने बताया कि महिला ने दो अक्टूबर को दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। मामले में आरोपी और महिला के बीच लंबे समय से पहचान थी। युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया, बाद में वह शादी से मुकर गया। इसके बाद महिला ने हसनगंज थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। अभी हाल ही में आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले में अग्रिम जमानत मिली थी। उन्होंने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई पूरी कर चार्जशीट जारी कर दी गई है और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

भैया मुझे बचा लो...

आग की लपटों में घिरी महिला को पुलिसवालों ने काफी प्रयासों के बाद बुझाया। उसके बाद महिला कातर स्वर में बार-बार दोहरा रही थी। भैया मुझे बचा लो। महिला की बातों को सुनकर पुलिस वाले भी परेशान हो रहे थे। महिला के शरीर में कहीं पकड़ने की जगह नहीं थी। महिला पुलिस ने आगे बढ़कर किसी प्रकार गंभीर रूप से जली महिला को उठाकर जीप में रखा और आनन-फानन जिला अस्पताल की तरफ भागे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भी पीछे पीछे पहुंच गए। सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचकर बयान लिया।

Vikrant Veer, SP Unnao: Police immediately took the woman to district hospital from where she was referred to a hospital in Kanpur for better treatment. She had filed a rape case on 2nd October, after the accused she knew for 10 years refused to marry her. Investigation underway. https://t.co/sLX5YdHAvU pic.twitter.com/zBgFYcWZy0