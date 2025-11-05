बलिया की धरती पर अभाविप का महा समागम, गोरक्ष प्रांत का 65 वां प्रांत अधिवेशन होगा आयोजित

अधिवेशन की योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रांत मंत्री श्री मयंक राय ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, गोरक्ष प्रांत का 65 वां प्रांत अधिवेशन बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज में 13, 14, 15 और 16 नवंबर को आयोजित होगा। जिसमें युवा शक्ति के द्वारा राष्ट्र के निर्माण और भविष्य की दिशा निर्धारण की एक अलग झलक देखने को मिलेगी। अधिवेशन में गोरक्ष प्रांत के समस्त संगठनात्मक 17 जिलों से लगभग 1500 कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, जिसमें प्रांत के समस्त शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान पर विस्तृत चर्चा होगी।