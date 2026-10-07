7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

यूपी न्यूज

नितिन नबीन आज वाराणसी में करेंगे बड़ी जनसभा, अशोक चौरसिया बोले, जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होगा कार्यक्रम

Nitin Nabin: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बुधवार को वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम वडनगर से वाराणसी तक निकली बाइक ‘सेवा यात्रा’ के समापन पर होगा।
less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Ankit Sai

Oct 07, 2026

UP news

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (ANI Photo)

Nitin Nabin Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम वडनगर से वाराणसी तक निकाली गई बाइक ‘सेवा यात्रा’ के समापन के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी नेता अशोक चौरसिया ने बताया कि नितिन नबीन जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नितिन नबीन के स्वागत के लिए इलाके में होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और कार्यक्रम स्थल पर बैठने, सुरक्षा और पीने के पानी की व्यवस्था की समीक्षा की गई है।

खबर अपडेट की जा रही है

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

Updated on:

07 Oct 2026 07:57 am

Published on:

07 Oct 2026 07:56 am

Hindi News / UP News / नितिन नबीन आज वाराणसी में करेंगे बड़ी जनसभा, अशोक चौरसिया बोले, जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होगा कार्यक्रम

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

वृंदावन में गुरुकुल के 4 छात्रों की मौत,पानी का टैंक साफ करने उतरे थे, जहरीली गैस से बेहोश हुए, एक की हालत गंभीर

Mathura news
मथुरा

गोरखपुर में फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर को लगी गोली, वारदात के बाद आरोपी फरार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

आयोग से सवाल हम पूछ रहे, तो जवाब में बीजेपी क्यों कूद रही? अखिलेश यादव का बड़ा हमला

SP chief Akhilesh Yadav
लखनऊ

जानिए कौन हैं प्रियंका पंडित? रसिक दुलारी केस के बीच प्रेमानंद महाराज के समर्थन में आईं, शेयर किया वीडियो

anuj-chaudhary-missing-case-update-found-barsana-what-mother-say
मथुरा

नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: स्लीपर बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे यात्री

Bus Fire
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.