नितिन नबीन आज वाराणसी में करेंगे बड़ी जनसभा, अशोक चौरसिया बोले, जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होगा कार्यक्रम

Nitin Nabin Varanasi : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम वडनगर से वाराणसी तक निकाली गई बाइक ‘सेवा यात्रा’ के समापन के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी नेता अशोक चौरसिया ने बताया कि नितिन नबीन जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नितिन नबीन के स्वागत के लिए इलाके में होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और कार्यक्रम स्थल पर बैठने, सुरक्षा और पीने के पानी की व्यवस्था की समीक्षा की गई है।