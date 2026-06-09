Youth Shot Himself: वाराणसी में युवक ने खुद को मारी गोली; मौके पर मौत, पुलिस ने बरामद की पिस्टल

घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों से पुलिस पूरे मामले की जानकारी करने में लगी हुई है। परिजनों ने बताया कि सोनू मिलनसार और हसमुख स्वभाव का था और उसे किसी प्रकार की मानसिक परेशानी भी नहीं थी। वह प्रतिदिन अपने पेंटिंग के काम पर जाया करता था। परिजनों ने बताया है कि सोनू ने यह कदम क्यों उठाया इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है। वहीं, पुलिस ने बताया है कि सोनू के पास पिस्टल कहां से आया, इस बात की जानकारी की जा रही है। एसीपी गौरव कुमार ने बताया है कि मकान मालिक ने ही घटना की सूचना पुलिस को दी थी।