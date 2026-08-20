काशी में गंगा का रौद्र रूप: घाटों की सीढ़ियां डूबीं, मणिकर्णिका घाट पर छत पर हो रहा शवदाह, हरिशचंद्र घाट का भी हाल बेहाल

वहीं, हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह करने का स्थान पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हरिशचंद्र घाट पर जाने वाला सड़क मार्ग केवल 8 फीट चौड़ा है और घाट पूरी तरह से जलमग्न होने के कारण शवों का अंतिम संस्कार गली में किया जा रहा है। जिस गली में शवदाह हो रहा है वह महज 5 फीट चौड़ी ही है। हालांकि, इतनी दुश्वारियां होने के बाद भी शवों का दाह निर्बाध रूप से 24 घंटे किया जा रहा है। हरिशचंद्र घाट पर भी जगह सीमित होने के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, जिन गलियों में शव दाह किया जा रहा है वहां रहने वाले लोगों की परेशानी भी अब बढ़ गई है।