18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट, वाराणसी में 21 बाढ़ व 7 वायरलेस चौकी स्थापित, 46 राहत शिविर का निर्माण

Flood preparation in Varanasi: वाराणसी में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ राहत शिविरों और बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है।
3 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Aug 18, 2026

Varanasi news

Pc-Patrika

Flood Situation in varanasi: वाराणसी में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ राहत शिविरों और बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। संवेदनशील और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक, राहत एवं बचाव तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, पीएसी और आपदा मित्रों की मॉक ड्रिल भी कराई जा चुकी है, ताकि बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में किसी तरह की देरी न हो।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. सदानंद गुप्ता ने बताया कि संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को पूरी तैयारी के साथ अलर्ट रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में 'जीरो रिस्पांस टाइम' के उद्देश्य से सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। बाढ़ प्रबंधन में पूर्व तैयारी, लगातार निगरानी, समयबद्ध सूचना और त्वरित कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी सजगता के साथ कार्य करें और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें।

राहत शिविरों और बाढ़ चौकियों का निरीक्षण

डॉ. सदानंद गुप्ता ने मंगलवार को संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ राहत शिविरों, बाढ़ चौकियों और उपलब्ध अन्य संसाधनों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले से चिन्हित राहत शिविर, वहां तक पहुंचने वाले मार्ग, आवश्यक संसाधन तथा राहत एवं बचाव से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी तरह ठीक और चालू हालत में रखी जाएं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित परिवारों को बिना किसी विलंब के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। साथ ही एनडीआरएफ और अन्य बचाव दलों के साथ प्रभावी समन्वय बनाए रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

वाराणसी में 46 बाढ़ राहत शिविर

जिला प्रशासन के अनुसार, वाराणसी में कुल 46 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इनमें तहसील सदर में 37, राजातालाब में 6 और पिंडरा में 3 राहत शिविर बनाए गए हैं। इन राहत शिविरों की अनुमानित क्षमता 7,392 लोगों की है। इसके अतिरिक्त तहसील सदर में 15 अस्थायी बाढ़ राहत शिविर भी तैयार किए गए हैं, जिनकी अनुमानित क्षमता 3,785 लोगों की है।

21 बाढ़ चौकियां, सात वायरलेस चौकियां

बाढ़ की निगरानी और राहत-बचाव कार्यों के लिए जिले में कुल 21 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। इनमें सात वायरलेस बाढ़ चौकियां शामिल हैं। जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की भी पहचान की है। जिले में कुल 195 गांव और मोहल्ले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किए गए हैं। इनमें सदर तहसील के 150, राजातालाब के 24 और पिंडरा तहसील के 21 गांव एवं मोहल्ले शामिल हैं।

मेडिकल और पशु चिकित्सा टीमें तैयार

बाढ़ की स्थिति में राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीमों का गठन कर दिया है। वहीं, पशुपालन विभाग ने भी पशुओं के उपचार के लिए चिकित्सकों की टीम तैयार की है।पशुओं के चारा की भी व्यवस्था की गई है। बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण भी तैयार रखे गए हैं। जिले में संचालित नावों के लिए नाविकों को 33,300 लाइफ जैकेट वितरित किए जा चुके हैं। बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ, पीएसी, जल पुलिस के साथ थल सेना और वायु सेना की सहायता उपलब्ध रहने की व्यवस्था की गई है। सभी चिन्हित बाढ़ राहत शिविरों की जियोटैगिंग पूरी की जा चुकी है। राहत शिविरों में नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है।

हर दो घंटे में लिया जा रहा गंगा का जलस्तर

बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्रत्येक दो घंटे पर जलस्तर की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय है। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक बाढ़ कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 0542-2508550, 0542-2504170, 1077 तथा मोबाइल नंबर 9140037137 पर संपर्क कर सकते हैं।

शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर Gen-Alpha का प्रदर्शन, आजमगढ़ में स्कूल के बाहर बैठे छात्र-छात्राएं, पुलिस को देना पड़ा दखल

ये भी पढ़ें
Azamgarh news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 07:05 pm

Published on:

18 Aug 2026 07:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट, वाराणसी में 21 बाढ़ व 7 वायरलेस चौकी स्थापित, 46 राहत शिविर का निर्माण

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विश्वनाथ मंदिर के गेट पर युवक की पिटाई, हाथ जोड़कर पत्नी लगाती रही गुहार, पुलिस ने बचाई जान

Varanasi latest news
वाराणसी

Varanasi Samosa Dispute: ‘कलेक्टर हो जो गर्म समोसा चाहिए?’ इस एक बात से शुरू हुआ विवाद, मामला पहुंचा कोर्ट, दुकानदार समेत 5 पर केस

Varanasi Samosa Case वाराणसी समोसा विवाद गर्म समोसा विवाद
वाराणसी

नमो घाट पर सिक्योरिटी गार्ड की दबंगई, घूमने आए पर्यटकों के साथ जमकर की मारपीट, गेट नंबर दो पर हुई वारदात

Varanasi news
वाराणसी

वाराणसी एयरपोर्ट पर गोली चलने की घटना से अथॉरिटी ने लिया सबक, अब अलग कमरे में होगी लाइसेंसी शस्त्रों की स्क्रीनिंग, रविवार को यात्री के पिस्टल से चली थी गोली

Varanasi Airport
वाराणसी

काशी में कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत, अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फुल, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें

Varanasi latest news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.